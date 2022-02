Allarme fuga di gas a Roma: strada chiusa in entrambe le direzioni

Roma. Una fuga di gas improvvisa che ha allarmato l’intero quartiere nelle ultime ore. Tanto da far intervenire la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per la chiusura della strada in corrispondenza. Al momento si sa poco dell’accaduto e se ci sono state conseguenze. Tutto ciò che sappiamo è la chiusura della via antistante disposta dalle autorità competenti come anticipato.

Roma, fuga di gas improvvisa e strada chiusa

Dunque per i viaggiatori che attraversano la zona, meglio dirottare il proprio cammino per altre vie. Il fatto è accaduto precisamente all’altezza del civico 988 di Via Laurentina. Al momento Via Laurentina è chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni del traffico all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva.

Via Laurentina: fuga di gas, chiuse due uscite sul GRA

Sempre per la fuga di gas, si è reso necessario chiudere le rampe che, da entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare, immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma. Sul posto, attualmente, sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.