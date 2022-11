Arrestato per aver accoltellato un uomo, resta in carcere il trapper Elia 17 Baby

Arrestato lo scorso 16 agosto dai Carabinieri della compagnia di Olbia, resta in carcere Elia di Genova. Il 22enne è un noto trapper romano, meglio conosciuto come Elia 17 Baby. Il trapper è accusato di tentato omicidio in quanto nella notte tra il 13 e il 14 agosto scorso ha accoltellato, al termine di una lite in spiaggia, un 34 di Sassari.

Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio in quanto ha accoltellato un uomo, 34enne di Sassari, a seguito di una lite sulla spiaggia di Marinella, in Sardegna. Le indagini sono andate avanti e i carabinieri hanno ritrovato un coltello nella boscaglia che pensano possa essere l’arma usata dal ragazzo per colpire alla schiena l’uomo che nel corso di queste ultime settimane, trascorse in ospedale, ha rischiato di rimanere paralizzato. Gli avvocati della difesa in merito ritengo che gli accertamenti sul coltello potrebbero provare l’estraneità ai fatti del trapper ma respinta la richiesta degli arresti domiciliari, Elia 17 baby resta in carcere.