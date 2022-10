Fratellì, il rapper è (di nuovo) nei guai: questa volta per pane e salame

Ancora guai giudiziari per l’ormai tormentone Fratellì, l’ex rapper che a suon di “Ho preso il muro fratellì” aveva pochi giorni fa distrutto anche la sua Jaguar in un incidente. Questa volta la motivazione è un po’ più banale: per essere andato a comprare pane e salame. Lui, Angelo Corretini, in arte 727 Wrldstar, l’influencer super tatuato e grande amante delle autovetture super sportive proprio questa mattina si è dovuto presentare in aula, davanti al giudice, per difendersi da una richiesta di aggravamento della pena.

L’ex rapper Fratellì viola l’obbligo di dimora: cosa è successo?

Quella che gli viene contestata è una violazione dell’obbligo di dimora, alla quale sarebbe sottoposto da mesi. Questa volta la sua colpa sarebbe stata quella di essersi avventurato per andare a comprare pane e salame a bordo della sua vettura. Solamente un paio di chilometri, ma sufficienti per giungere al di fuori del Comune di Roma fino alla città di Fiumicino. Aveva scelto, a quanto pare, , il Conad nel centro commerciale Parco da Vinci. Ad inchiodarlo il sistema di videosorveglianza interno che non fa sconti a nessuno.

In aula oggi per difendersi

E proprio oggi, il rapper in tenuta smagliante, con tanto di occhiali da sole super eccentrici, è andato in aula per difendersi da questa violazione, che si può considerare tra le più innocenti tra quelle per cui è diventato virale, questo certamente senza ombra di dubbio alcuno. Ora spetterà al giudice, ovviamente, decidere se autorizzare l’aggravamento della misura (Fratellì rischia i domiciliari) o meno in merito a quanto accaduto.