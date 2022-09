‘Ho preso il muro fratellì’: 1727 WrldStar si schianta e distrugge la Jaguar (FOTO e VIDEO)

Passano gli anni, ma Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727 WrldStar non cambia. Così come non cambiano i suoi video. E ora è ritornato sui social, lì dove continua a immortalare le sue ultime bravate, seguito da oltre 10 mila followers. Lui che era diventato famoso in rete per quell’incidente a Roma e quel post su Instagram che aveva fatto accetta di like e condivisioni, diventando presto virale. Famoso per la frase ‘Ho preso il muro fratellì‘. Ma ora ‘fratelli’ ha preso di nuovo il muro, questa a volta a bordo della Jaguar. Poco fa.

Il video della Jaguar distrutta di 1727

Era il 2020 quando il rapper romano alla guida della sua auto, a 110 km/h con la terza marcia inserita, aveva trovato l’escamotage per non attendere al semaforo rosso: aggirarlo girando a destra e poi sterzando velocemente a sinistra. Ma non poteva forse sapere che facendo così, con quella manovra, sarebbe finito a tutta velocità contro un muretto.

Ora, a distanza di due anni, la scena si ripete. Algero è sempre lo stesso, la macchina è diversa. Ma il risultato non cambia: la vettura è distrutta, l’incidente è stato ripreso e postato sui social. Le frasi si ripetono e sembra di tornare indietro nel tempo: ‘Fratellì ho preso il muro, doveva annà così’.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

“La macchina nuova è già demolita, l’airbag è scoppiato” – ha detto Corretini, tra risate e urla, come se fosse tutto così normale. La ruota sul guardrail, la parte davanti danneggiata. “Ci siamo divertiti, la macchina è completamente distrutta e fratellino ripagherà tutto. Ma siamo salvi”. Poi quasi con sarcasmo la lezione agli altri sulla guida: “Dovete andare piano“. Lui che, piano non ci è mai andato e che anche questa volta si è schiantato e ha distrutto una macchina di lusso. Lui che guidava a tutta velocità mentre era in compagnia di un amico. E che certo non è un esempio da seguire.