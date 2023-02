Assalto CGIL a Roma, il leader di Forza Nuova chiede di ascoltare Ignazio La Russa come teste

Per i fatti legati all’assalto della sede centrale della CGIL a Roma, Roberto Fiore chiede che venga ascoltato Ignazio La Russa. Il leader di Forza Nuova, imputato per i fatti del 9 ottobre 2021, avrebbe tirato in ballo l’attuale Presidente del Senato della Repubblica italiana, poichè in una sua intervista pubblica parlò “d’infiltrazioni all’interno della manifestazione no vax e no green pass” che si tenne quel giorno nella Capitale.

Assalto CGIL, Fiore tira in ballo il Presidente del Senato

Cosa ci sarà di vero nelle parole di Roberto Fiore? Difficile capirlo. Il leader del gruppo di estrema destra, infatti, vorrebbe sentire la deposizione di Ignazio La Russa anche perchè a quella manifestazione, almeno per il forzanuovista, erano presenti persone vicine al mondo di Fratelli d’Italia. Una tesi portata anche in aula di tribunale, dove è stata proprio la difesa dell’ex parlamentare europeo a chiedere la testimonianza del Presidente del Senato della Repubblica italiana.

Secondo la difesa di Roberto Fiore, infatti, peserebbero delle dichiarazioni pubbliche di Ignazio La Russa durante il periodo delle contestazioni “no Green Pass” e “no Vax”. Secondo la difesa del numero uno di Forza Nuova, “In un’intervista La Russa fece riferimento ad agenti infiltrati nella manifestazione del 9 ottobre e che sarebbero stati presenti anche ad una manifestazione del presidente di Fdi – ha aggiunto il legale – svolta nelle settimane antecedenti. Secondo noi è un buon motivo convocarlo sul perché di questa sua percezione e cosa ha inteso dire relativamente alla presenza di agenti infiltrati”.

Quale apporto possa dare però la dichiarazione di La Russa, è però sospetto. Infatti, almeno dalle immagini dell’assalto legato alla CGIL, sembrano non palesarsi elementi di chiaro riferimento a Fratelli d’Italia. Ben diverso, invece, il contesto per la realtà di Forza Nuova, dove si vedono chiaramente in volto, davanti alla sede centrale del sindacato, lo stesso Roberto Fiore e dirigenti del suo movimento politico.