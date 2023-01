Benedetto XVI, folla di fedeli per vederlo a San Pietro

Grande acclamazione per la salma del Papa Emerito Benedetto XVI, esposto da questa mattina all’interno della Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano. Sono migliaia venuti in pellegrinaggio per dare l’ultimo saluto al Santo Padre, morto il 31 Dicembre a 95 anni per l’aggravarsi delle condizioni di salute vista l’età avanzata. Non solo credenti al suo capezzale per dargli l’arrivederci, ma anche le istituzioni della Repubblica Italiana.

L’esposizione di Benedetto XVI in San Pietro

Il Papa Emerito è stato portato all’interno della Basilica di San Pietro intorno alle ore 9.00, con la sua salma che è stata sistemata proprio davanti all’altare maggiore. Sono migliaia le persone, tra credenti e non, che hanno voluto dare un ultimo saluto al Santo Padre teologo e pensatore, che fin dalle prime ore dell’alba si erano messi in fila per fargli visita in questa circostanza. Signori, famiglie, gruppi di religiosi: da qualunque parte del mondo sono venuti per salutare Benedetto XVI.

Nonostante il forte flusso di persone venuto dal Santo Padre, e soprattutto considerati i rigidi parametri di sicurezza all’interno del Vaticano e la Basilica di San Pietro, ugualmente la lunghissima fila è rimasta sempre ordinata, anche in prossimità dei detector. La maggiore fila si concentra nella zona di Porta Sant’Anna, dove molte persone erano state già avvistate da questa mattina all’alba in attesa di poter vedere, e ovviamente salutare, il corpo del Sommo Pontefice.

Tra le persone venute a rendere gli onori a Benedetto XVI, si è visto anche il premier Giorgia Meloni, che nella giornata del 31 Dicembre aveva speso un emozionante ricordo del pontefice. Grande emozione si nota anche nelle persone che sono venute a trovarlo in questa circostanza, che ne ricordano: “Vederlo lì così spezza il cuore, ma ho avuto come l’impressione che abbia finalmente lasciato la manina della storia e che le abbia detto: ora vai, cavatela da sola. Il suo fu un papato necessario dopo la morte di Giovanni Paolo II”.