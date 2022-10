“Benvenuto Andrea”, nato il quarto figlio di Ciro Immobile e Jessica Melena

Fiocco azzurro a casa di Ciro Immobile, dove la moglie Jessica Melena ha dato alla luce Andrea. Per la coppia biancoceleste, si tratta del quarto figlio insieme. Il giocatore, felicissimo ed emozionato per la notizia, ha voluto commentare l’evento sul proprio profilo Instagram: “La famiglia si allarga. In una giornata piena di emozioni, il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica Melena vera campionessa!!! Benvenuto Andrea, ti amiamo”.

Ciro Immobile si distrae dall’infortunio col nuovo bebè

Il giocatore della Lazio diventa per la quarta volta padre in un momento particolare della sua carriera, visto il brutto infortunio occorsogli domenica pomeriggio scorsa contro l’Udinese. L’attaccante ha rimediato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro, chiudendo di fatto il suo 2022 calcistico. Le previsioni più rosee, vorrebbero il suo ritorno addirittura dopo lo svolgimento dei Mondiali di calcio in Qatar. Tutto tempo, però, che il neo papà potrà passare con Andrea. Il bambino, infatti, si rivelerà la distrazione giusta per non pensare al brutto guaio muscolare, oltre a essere di fatto la cura migliore per rimettersi in forma quanto prima.