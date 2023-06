Bimbo di 5 anni morto a Casal Palocco: si cercano video e messaggi sui telefoni dei ragazzi

Continuano senza sosta le indagini da parte delle autorità al fine di fare chiarezza sull’incidente che lo scorso mercoledì si è verificato a Casal Palocco, quartiere tra Roma e Ostia. Ad essere coinvolte nel terribile scontro una smart ed un Suv Lamborghini Arus. A bordo della smart c’era una giovane mamma di 29anni insieme ai suoi due bambini, di rispettivamente 5 e 3 anni. Invece, a bordo della Lamborghini c’erano cinque ragazzi che fanno parte di un canale youtube nel quale pubblicano sfide social e video ironici. Un violento scontro quello che si è verificato in via di Macchia Saponara, a seguito del quale, Manuel, il bimbo di 5 anni a bordo della smart ha perso la vita.

Bimbo di 5 anni muore in un incidente a Casal Palocco, parla lo youtuber: “Non mi sono mai messo al volante”

L’incidente a Casal Palocco e le indagini

Ora, i pubblici ministeri di Roma conferiranno l’incarico ad un consulente per effettuare l’analisi del telefonino del 20enne alla guida del Suv Lamborghini il quale è poi risultato essere positivo ai cannabinoidi. Aperta a Piazzale Clodio un’inchiesta che vede il giovane indagato per omicidio stradale e lesioni. Inoltre, le analisi punteranno anche a verificare la presenza nel dispositivo di video registrati prima, durante e dopo l’impatto. L’obiettivo è quello di capire se in quei concitati momenti i ragazzi stessero o meno girando un video da pubblicare successivamente sul loro canale. Nel frattempo, da questa mattina sono in corso le audizioni da parte della polizia giudiziaria di alcuni ragazzi facenti parte del gruppo di youtuber. Nei prossimi giorni, invece, verrà anche ascoltata la madre del bambino che è stata dimessa dal Sant’Eugenio.

L’autopsia

Insomma, le indagini da parte della autorità al fine di fare chiarezza sull’accaduto proseguono a spron battuto. Infatti, nelle prossime ore, i pubblici ministeri della Procura di Roma conferiranno l’incarico ad un medico legale che dovrà eseguire l’esame autoptico sul corpo del piccolo Manuel.