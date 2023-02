Carbonara con il sugo, la provocazione dal New York Times: “E’ una dichiarazione di guerra”

Una provocazione bella e buona. I fondamentalisti della cucina romana hanno già affilato i loro coltelli e dichiarano guerra. La sfida arriva direttamente dal New York Times: la carbonara con il sugo. Già solamente a pronunciarla, qualcuno potrebbe avere più di qualche problema. Se non avete capito, lo ripetiamo senza problemi: la carbonara con il pomodoro. Cioè rossa. E poi, come se non bastasse, per concludere l’attacco: pancetta al posto del guanciale. La nuova ricetta che proviene dagli States tenta di spiegare, ingrediente dopo ingrediente e passaggio dopo passaggio, in che modo riuscire a creare una crema con le uova, evitando il coagulo. Pensavamo di aver toccato l’apice dell’eresia con la pizza all’ananas, ma non c’è mai un limite al peggio. Ed ecco che arriva l’ennesimo esperimento che potrebbe minare gravemente l’atlantisimo italiano e la nostra storica alleanza con gli States.

”Tomatoes are not traditional in carbonara, but they lend a bright tang to the dish” – tentano di sbrigarsela così, con un po’ di retorica. L’articolo che vogliamo sottoporre al vostro perentorio giudizio è stato pubblicato dal noto quotidiano statunitense, nella sezione specifica dedicata alle ‘ricette’ e rilanciata attraverso i canali social nel tentativo di aumentarne la copertura. E con essa anche lo scandalo! Gli utenti italiani al post, diventato virale in pochissime ore, non l’hanno presa di certo bene (volendo usare un eufemismo). Anni e anni di tradizione, come nello stile americano, gettati al vento. Tra gli utenti c’è chi afferma di dover chiamare il 911, altri ancora parlano di “una dichiarazione di guerra” e una “discriminazione anti-italiani”. Insomma, nazionalismi culinari a parte, la cosa ha avuto l’effetto sperato, ad ogni modo, cioè quella di far discutere. Tra i commenti, inoltre, viene taggato anche il profilo dei Carabinieri, anche se in questo caso, forse, la competenza diretta sul caso spetterebbe ai Nas.