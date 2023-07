Caso Emanuela Orlandi, si infittisce il mistero: spunta il nome dello zio

A distanza di poco più di 40 anni dalla misteriosa sparizione di Emanuela Orlandi, il caso si infittisce e spunta un nuovo capitolo: la scomparsa della 15enne il 22 giugno 1983 potrebbe infatti essere collegata allo zio Mario Meneguzzi, oggi defunto, marito di Lucia Orlandi.

La nuova pista che porterebbe allo zio di Emanuela Orlandi

Secondo quanto emerge da un servizio del Tg de La7 andato in onda lunedì 10 giugno 2023, alcuni mesi dopo la scomparsa della ragazza, l’allora Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli scrisse, in via riservata, un messaggio a un sacerdote sudamericano inviato in Colombia da Papa Giovanni Paolo II, che era stato in passato consigliere spirituale e confessore degli Orlandi. La missiva puntava a chiarire se il religioso fosse a conoscenza del fatto che Meneguzzi avesse molestato la sorella maggiore di Emanuela, Natalina. Una domanda a cui rispose in maniera affermativa. Nella risposta al cardinal Casaroli, il religioso aggiungeva anche che la sorella maggiore di Emanuela le confidò di aver paura: le era stato intimato di tacere oppure avrebbe perso il lavoro alla Camera dei Deputati dove Meneguzzi, che gestiva il bar, la aveva fatta assumere qualche tempo prima. Le lettere sono ora finite all’attenzione del promotore di giustizia e ai pm di Roma che da alcuni mesi hanno avviato indagini sulla scomparsa. I titolari dei procedimenti hanno effettuato un confronto tra l’identikit, fatto dal vigile e da un agente di polizia, dell’uomo a colloquio con Emanuela la sera della scomparsa e una foto dello zio, da cui emerge una somiglianza.

La furia di Pietro Orlandi

Al termine del servizio andato in onda durante il Tg de La7, il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook un duro commento: “Oggi ho capito che sono delle carogne. Hanno deciso di scaricare tutto sulla famiglia, senza vergogna, senza vergogna, mi fanno schifo“. Pietro Orlandi, sempre attraverso Facebook, fa poi sapere che oggi, martedì 11 luglio 2023, alle ore 16 è indetta una conferenza stampa presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera, Via dell’Umiltà 83/C, Roma, riguardo alle notizie emerse in relazione a vicende che vedrebbero coinvolti un familiare nella sparizione di Emanuela Orlandi. Partecipano Pietro Orlandi, Natalina Orlandi e l’avvocato Laura Sgrò.