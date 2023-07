Chi è Tetsu? L’artista di Roma che dipinge personaggi Manga sulle vecchie lire

La sua identità è ignota. Di lui si sa soltanto che è un artista romano, che in poco tempo ha ottenuto più di 12mila followers su Instagram e che il suo pseudonimo è Tetsu. Le sue opere, dai classici dipinti alle stampe, sono già richiestissime e si imperniano su un’idea fondamentale. L’accostamento dell’elemento nostalgico con quello dell’eroico immaginario dei cartoni animati più in voga negli anni ’80 e ’90. Stiamo parlando dei primi manga di massa, come Ken il Guerriero o Holly e Benji.

L’arte si racconta, quattro artisti straordinari a Roma

Il manifesto di Tetsu. Gli eroi dei cartoni sulle lire italiane

Evolverà, come tutti gli artisti. Ma il concetto della sua arte è già solido, infatti i suoi lavori sono già molto richiesti e compaiono nelle maggiori aste online. La filosofia di Tetsu è imperniata sul fatto che secondo lui ognuno di noi possiederebbe un superpotere che avrebbe la capacità di renderlo un eroe. Come l’Uomo Tigre, Goldrake o Oliver Hutton della saga di Holly e Benji. Tempi lontani, culla dell’infanzia di almeno due generazioni, che si reificano in Tetsu con il ritratto di questi protagonisti sulle vecchie lire italiane. E allora l’Uomo Tigre prende il posto di Guglielmo Marconi sulle banconote da duemila lire, Lupin III quello di Maria Montessori sulle cinquemila, e Ken ruba lo spazio a Michelangelo su quelle da centomila.

Semplicità compositiva; il valore dell’arte prescinde dal numero di elementi

La metafora culinaria ci aiuta a comprendere meglio, e lo dice lo stesso artista. Non servono una miriade di ingredienti e troppa complessità nell’esecuzione al fine di creare un’opera di spessore. Come una buona cacio e pepe, in cui sono necessari solo due ingredienti per realizzare una delizia, così nell’arte contemporanea è necessario fare altrettanto. Questa la procedura di Tetsu, che unisce l’elemento nostalgico con quello dell’immaginario eroico imposto dai beniamini di due generazioni intere. Vedremo come muterà l’opera di questo nuovo artista nella scena romana e nazionale.