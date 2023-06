Sanremo Giovani 2024, c’è il regolamento: ecco come partecipare e come funziona

Dopo un’attesa durata mesi finalmente arrivano notizie da Sanremo per i giovani desiderosi di dare risonanza alle loro canzoni e di affermarsi nel panorama della musica italiana. Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse canora, ha reso noto il regolamento di Sanremo Giovani per l’edizione del 2024: tre talenti potranno salire sul palco dell’Ariston nella prossima edizione. E gareggiare con i big!

Sanremo Giovani 2024, Amadeus: “Aspetto le vostre canzoni”

Tre artisti emergenti, dunque, avranno la possibilità di partecipare direttamente al 74° Festival della Canzone Italiana grazie a Sanremo Giovani. Questo è quanto stabilito dal regolamento, fruibile online dal 5 giugno.

Nelle parole di Amadeus, riportate dall’Ansa,una visione del festival che mette al proprio centro le nuove generazioni come punto di ripartenza: “Si apre il percorso verso Sanremo 2024 e sono contento perché il primo passo del Festival è da sempre il regolamento di Sanremo Giovani”, dichiara il conduttore, che in veste di direttore artistico nonché conduttore della serata, è già all’opera strutturando la prossima edizione di Sanremo Giovani con tutto l’entusiasmo e la fiducia nella musica e nei contenuti della generazione Z : “Sono impaziente di ricevere e ascoltare con la commissione musicale i brani, anche perché ci siamo resi conto che ogni anno il livello qualitativo cresce”. E ancora: “È bello sapere che c’è grande passione da parte dei giovani, ho sempre dato loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente. Faccio loro un grande in bocca a lupo – conclude il direttore artistico – con la speranza che questo passaggio possa essere solo un pezzo di una lunga carriera. Aspetto le vostre canzoni”.

Come candidarsi

Il regolamento prevede una fase iniziale in cui il direttore artistico e la giuria musicale da lui guidata si dedicheranno all’ascolto di tutti i brani presentati, dopodiché procederanno con la selezione di una rosa di artisti che si esibiranno nelle audizioni finali dal vivo. Successivamente saranno scelti i migliori 12 finalisti che andranno alla finalissima di dicembre 2023 in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Di questi 8 accederanno dalla selezione di Sanremo Giovani e 4 dal contest Area Sanremo. Gli artisti dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni. Durante la serata finale i cantanti in gara verranno votati dal direttore artistico (Amadeus) e dalla commissione musicale in maniera indipendente e separata con un’influenza sul risultato complessivo del 50% ciascuno. I 3 vincitori, infine, si prepareranno a salire sul palco dell’Ariston, presentando per il Festival un nuovo brano rispetto a quello con cui si sono esibiti durante la serata di Sanremo Giovani. Il regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it. Sarà possibile inviare le domande di partecipazione dal 15 giugno al 15 ottobre 2023.