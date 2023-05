Amadeus chiama Fiorello: ‘Sarò a Sanremo 2024, resto volentieri in Rai’

Amadeus resta in Rai. E a Sanremo. Il conduttore televisivo più famoso della TV Italiana, Amadeus, rassicura sulla sua presenza a Sanremo 2024. Fiorello aveva sollevato qualche preoccupazione a riguardo lanciando quella che è stata definita una “bombetta”, comunicando nella puntata di Viva Rai2 che Amadeus era indeciso se tornare a dirigere la regia sanremese. Per fortuna, subito dopo, la smentita: la solita burla dello showman e comico siciliano: «era uno scherzo»). La conferma è arrivata proprio stamattina dal diretto interessato: «Rimango volentieri in Rai e sto lavorando serenamente con l’amministratore delegato al prossimo Sanremo», ha detto il conduttore che ha chiamato in diretta Fiorello durante la puntata di oggi.

Amadeus ribadisce, dietro Sanremo«Non c’è nessun agente segreto che controlla le scelte musicali» Amadeus in persona oggi è intervenuto a fugare ogni ombra e dubbio su una sua rinuncia a condurre il festival più seguito della canzone popolare ialiana. «Resti in Rai, non c’è nessuno che vuole epurarti?», gli ha chiesto Fiore. «Nessuno, nessuno, rimango volentieri», la risposta di Amadeus, che ha annunciato: «Il 9 mattina vengo a trovarvi per l’ultima puntata». Ancora Fiorello incalza : «Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali». «Non ci sono agenti segreti che controllano niente», ha ribattuto Amadeus a scanzo di equivoci verso ipotesi complottiste. «Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta», ha chiosato lo showman. «Assolutamente», la risposta di Ama che ha concluso: «Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato, con tutta la Rai». Sanremo 2024, ci sarà Amadeus? Fiorello: ‘L’ho sentito, mi ha detto che non sa se condurrà il Festival’