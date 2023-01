Chiusura Diramazione Roma Sud da lunedì 9 gennaio 2023: orari e fino a quando

Per chi proviene dalla direzione di Roma ed è diretto alla città di Firenze, sulla diramazione Roma Sud, dalle ore 22 del 9 alle ore 5 del 10 gennaio la rampa di immissione sull’A1 Milano-Napoli sarà chiusa al transito. A farlo sapere in una nota pubblica è l’Anas, ovvero la società che gestisce le autostrade su tutto il territorio italiano. Il motivo di questa temporanea chiusura notturna è per consentire l’ispezione di un portale segnaletico all’interno di questa tratta.

Dal 9 gennaio 2023, arriva la chiusura della Diramazione Roma Sud

Gli automobilisti che si trovassero a percorrere quel tratto di strada, in maniera alternativa potranno percorrere:

per chi proviene dalla diramazione Roma sud, immettersi sull’A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, uscire a Valmontone e rientrare verso Firenze;

per chi transita sul Gra, immettersi sull’A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni A1 Milano Napoli direzione Firenze.

Come sempre, Anas fa sapere che saranno costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Il tratto della “Diramazione Roma Sud”, che verrà chiuso per lavori a partire dal 9 gennaio 2023, è abitualmente vissuto da migliaia di automobilisti ogni giorno. La chiusura, come menzionato da Anas, sicuramente creerà dei disagi ai pendolari che tutti i giorni l’attraversano per motivi di lavoro. Si preannunciano quindi code in prossimità di quel tratto e soprattutto congestioni del traffico in quelle che sono le vie alternative elencate dalla stessa Anas.