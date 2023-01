Pontina, cambiano i limiti di velocità: ecco a quanto si dovrà andare

Sulla Pontina cambiano i limiti di velocità. Se finora erano stati fissati entro i 60 chilometri orario adesso nel tratto tra latina e Pomezia adesso l’Anas con ordinanza ha stabilito nuovi limiti. Una novità importante soprattutto per i pendolari che all’improvviso hanno visto comparire la nuova segnaletica sulla strada statale 148.

Prima i lavori sulla Strada statale 148 ora la modifica del limite di velocità

Una novità che arriva dopo che sono stati investiti quasi 24 milioni di euro per mettere in sicurezza il tratto di strada. Probabilmente interventi che sono andati a risanare il manto stradale sconnesso e chiudere le buche che avevano indotto l’Anas, ormai sei anni fa a stabilire come limite massimo di velocità i 60 chilometri orari. Una decisione fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti.

L’ordinanza della società italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale è stata pubblicata a settembre scorso. In pochi probabilmente si erano resi conto. Solo negli ultimi giorni, con il posizionamento dei nuovi cartelli stradali i pendolari hanno preso visione del cambiamento.

Come è cambiato il limite di velocità

Ora il limite previsto tra Borgo Piave e il chilometro 22, dopo Castel Romano è di 80 chilometri orari, mentre dal chilometro 22 fino al Raccordo il limite di velocità oscilla tra i 60 e i 70 chilometri orari. La speranza di tutti coloro che sono costretti quotidianamente a percorrere il tratto di strada interessato dai cambiamenti è che a questa modifica corrisponda effettivamente una sicurezza per gli automobilisti che ora potranno premere un po’ di più il piede sull’acceleratore. D’altro canto, la Pontina, purtroppo, troppo stesso è teatro di incidenti, a volte anche gravi, resta perciò per i pendolari un po’ di timore di fronte a questa decisione di alzare il limite di velocità.