Bici travolta da un’auto, muore un 66enne: ieri aveva festeggiato il suo compleanno

Le strade della provincia di Latina tornano a essere teatro di morte. Poco dopo le 9 di stamattina, 5 gennaio 2023, un 66enne in bici è stato travolto e ucciso da una Fiat Panda alla cui guida si trovava un 20enne di Sabaudia. L’incidente si è verificato sulla Migliara 58 tra il territorio comunale di Terracina e quello di San Felice Circeo e sono stati gli uomini della polizia locale di Terracina insieme ai colleghi di San Felice Circeo ad accorrere per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Uno scontro che non ha dato scampo al 66enne in bici

Sia l’auto che la bicicletta erano diretti verso Sabaudia quando si è verificato l’impatto. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo al 66enne residente a San Felice Circeo che proprio ieri aveva festeggiato il suo compleanno. I soccorsi per quanto celeri non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo, gestire la viabilità e svolgere i primi rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente.

La salma del 66enne verrà sicuramente affidata all’autorità giudiziaria che dovrà valutare la necessità di nominare un perito al fine di svolgere esame autoptico utile a stabilire quali sono state le ferite mortali provocate dallo scontro. Mentre sul posto i rilievi della Municipale saranno utili a capire come siano andati i fatti e a chi sia, eventualmente, imputabile la responsabilità dell’incidente.

Solo qualche giorno fa si era ribaltato un tir

Purtroppo sono numerosi gli incidenti che si registrato sulle strade del territorio della provincia di Latina, l’ultimo più grave proprio nel giorno della vigilia di Capodanno quando un tir si è ribaltato in prossimità del centro commerciale Aprilia 2 perdendo il carico e creando ulteriori disagi alla viabilità. Per fortuna, però per quanto rocambolesco, il sinistro non ha registrato conseguenze più serie per le persone, sono stati infatti 3 i feriti in modo lieve.