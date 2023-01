Tragico incidente, morto il Carabiniere Vincenzo Testa: lavorava a Roma

Prestava servizio a Roma, Vincenzo Testa, il carabiniere di 46 anni originario di Capriati a Volturno, rimasto ucciso nell’incidente stradale che si è verificato sulla Casilina tra Venafro e San Pietro Infine nelle prime ore di ieri mattina, 4 gennaio 2023. Vincenzo, ieri mattina, stava andando a lavoro, era diretto nella Capitale quando è rimasto coinvolto in un tragico incidente. Uno scontro violentissimo quello tra l’auto a bordo della quale viaggiava il carabiniere e un’altra vettura, a causa del quale il militare è deceduto. L’altro conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ad Isernia.

L’intervento della Polizia Stradale

Sono stati gli uomini della Polizia stradale ad intervenire sul posto immediatamente dopo lo scontro. I poliziotti hanno gestito la viabilità e svolto tutti i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro, così da verificare anche se ci siano eventuali responsabilità.

La notizia è stata accolta con sgomento dai colleghi di Vincenzo e dalla comunità di Capriati e il sindaco Rocco Marcaccio ha sottolineato: “A nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità esprimo la vicinanza alla famiglia per testimoniare la stima e l’affetto nei confronti di Vincenzo. Era un giovane di alto valore morale che lascia un vuoto incolmabile”. Il giorno dei funerali dell’appuntato scelto il primo cittadino ha annunciato che verrà dichiarato il lutto cittadino.

La salma del carabiniere resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria

La salma di Vincenzo Testa resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, con ogni probabilità, disporrà sul corpo del carabiniere esame autoptico. L’indagine medico legale e gli accertamenti degli agenti della Stradale saranno utili a dare un quadro più chiaro di quanto accaduto nelle prime ore di ieri mattina, 4 gennaio, quando Vincenzo era salito, probabilmente, come di consueto in auto dalla sua cittadina di origine, in provincia di Caserta, Capriati a Volturno, per raggiungere Roma dove avrebbe dovuto prestare servizio.