Incidente mortale a Roma, la tragedia a Capodanno: perde la vita un uomo, ferita una 22enne

E’ morto la mattina del 1 gennaio 2023 un uomo di 76 anni dopo un terribile incidente verificatosi in Via di Casal del Marmo in cui è rimasta ferita anche una giovane ragazza. Lo schianto è avvenuto quando erano da poco passate le 7.30 di mattina. Per il 76enne l’impatto si è rivelato fatale: nonostante il trasferimento d’urgenza in Ospedale l’uomo alla fine non ce l’ha fatta ed è deceduto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente mortale in Via di Casal del Marmo

Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava la giovane (di 22 anni, ndr) di rientro probabilmente dalla notte di Capodanno, e una Fiat Panda, guidata dal 76enne poi deceduto. L’impatto, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, si è verificato a circa 100 metri dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare. La ragazza, rimasta ferita anche lei nell’incidente, è stata portata in Ospedale al Gemelli; al momento le sue condizioni di salute non sono note. In corso gli accertamenti tossicologici di rito.

Gli incidenti a fine anno

Il 2023 inizia così con una drammatica notizia. A fine anno invece diversi erano stati gli incidenti con i quali era stato ‘salutato’ il 2022: una donna è stata investita a Casal Bertone, mentre tre persone erano rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un camion sulla Pontina. La sera di Natale invece in un tremendo sinistro sull’Appia una persona era rimasta uccisa e altre cinque erano rimaste ferite.

