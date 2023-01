Roma, incidente in via della Storta: auto si ribalta

Brutto incidente la scorsa notte in via della Storta a Roma. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine è finita contro un palo e si è ribaltata. Un incidente rocambolesco che ha fatto temere il peggio per gli occupanti della vettura che, a quanto pare per fortuna, invece, sono rimasti solo feriti.

Ancora incerta la dinamica

Un sinistro che si è verificato proprio nelle prime ore del 1 gennaio 2023. Si pensa che gli occupanti dell’auto stessero tornando da una serata con amici nel quale hanno festeggiato l’arrivo del 2023. Chissà se una distrazione, un colpo di sonno o altro il conducente della macchina ha perso il controllo del mezzo finendo, secondo i testimoni, contro un palo della luce.

Al momento, però, non si conosce l’esatta dinamica che è al vaglio degli inquirenti, ma in zona la notizia s’è diffusa velocemente per comunicare agli altri automobilisti di prestare attenzione sul tratto di strada interessato, visto che l’auto è rimasta al centro della carreggiata almeno fino a quando i soccorsi non hanno proceduto alle operazioni di rimozione del mezzo.