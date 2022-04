Colli Portuensi, nuova voragine e strada nuovamente chiusa: era appena stata riaperta

Colli Portuensi, in via di Monteverde si è riaperta l’ennesima voragine. Giusto ieri era stato riaperto l’incrocio tra viale dei Colli Portuensi e la circonvallazione Gianicolese ma ecco che la stessa situazione si ripresenta. Questa mattina infatti, il tratto di via dei Colli Portuensi vicino via di Monteverde, è stato interdetto al traffico “per dissesto del manto stradale”. Un déjà vu per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire insieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Le motivazioni della voragine

Secondo Elio Tomasetti, presidente del XIV municipio, la voragine si sarebbe aperta a causa di problematiche fognarie: “Ci siamo recati subito sul posto, con Acea e la polizia locale che sono immediatamente intervenuti per verificare la reale entità del danni e la possibilità di aprire una parte della carreggiata. Per il momento chi verrà da Viale Isacco Newton dovrà svoltare verso Via Ronzoni. Chi invece verrà dal Casaletto, percorrendo Via di Monteverde potrà girare su entrambi i lati. Ci dispiace per questa nuova chiusura in quest’area, speriamo di poter riaprire la strada in tempi brevi in seguito alle necessarie verifiche”. Nel suo profilo Facebook Elio Tomasetti aveva comunicato finalmente la riapertura, dopo un anno, di viale dei Colli Portuensi.

La reazione dei residenti

Per i residenti la speranza che la situazione fosse risolta non ha avuto neanche modo di esistere. In attesa che la voragine venga sistemata Roma mobilità comunica: “Per dissesto del manto stradale in via dei Colli Portuensi, all’altezza di via Ronzoni, le linee 31 e 33, in direzione del capolinea Clodio da piazza Morelli deviano lungo via Virginia Agnelli, piazza Scotti, via Jenner e piazza San Giovanni di Dio”. I cittadini si trovano così di nuovo di fronte all’ennesimo cambio di programma che li porterà a doversi adattare a nuove deviazioni e chiusure.

“Se prosegue la chiusura occorrerebbe cambiare il senso di marcia di via Crivelli, è impensabile che via Ronzoni regga il disagio”, scrive Adriana, mentre Silvia, anche lei una cittadina del quartiere, incalza: “Concordo in pieno. Ne abbiamo sopportate abbastanza noi residenti”

Leggi anche: Tragico incidente sulla Casilina: Alisia muore a soli 20 anni