Tragico incidente sulla Casilina: Alisia muore a soli 20 anni

Si chiamava Alisia Mastrodonato e amava i cavalli la ragazza morta questa notte nel tragico incidente avvenuto questa notte in via Casilina, a Colleferro, alle porte di Roma. Doveva essere un fine settimana di allegria invece si è concluso nel peggiore dei modi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30 su Via Casilina, al civico 17.

Rimasti coinvolti tre ragazzi che i Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere in quanto l’auto si era accartocciata su sé stessa con i giovani rimasti intrappolati all’interno. Purtroppo una di loro non ce l’ha fatta ed è deceduta sul colpo.

Auto finisce fuori strada: Alisia muore a 20 anni

Alisia Mastrodonato aveva solamente 20 anni e questa notte ha perso la vita seguito di un terribile incidente stradale. Su quell’auto Alisia non era sola: con lei c’erano un ragazzo di 21 anni e un’altra ragazza di 20. Tutti giovanissimi.

Purtroppo il violento impatto per Alisia è stato fatale, la giovane è infatti deceduta sul colpo. Gli altri ragazzi invece sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e al momento lottano tra la vita e la morte.

Attualmente la dinamica dell‘incidente non è ancora chiara. L’auto con a bordo i giovanissimi è finita fuori strada e le cause sono ancora da accertare. A parlare le immagini del terribile sinistro: la macchina sulla quale viaggiano i ragazzi si è infatti accartocciata su sé stessa e i Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno dovuto estrarre i ragazzi dalle lamiere.

Alisia Mastrodonato e l’amore per i cavalli

Dei tre giovani purtroppo Alisia non ce l’ha fatta, vani i soccorsi per salvarla. La giovane risiedeva a Valmontone ma era originaria di Colleferro. Attualmente la salma si trova all’obitorio di Colleferro, dove si sono radunati amici e parenti comprensibilmente disperati. Alisia, grande amante degli animali, era una provetta cavallerizza. Faceva equitazione da anni e partecipava a gare nazionali.