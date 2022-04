Tragico schianto nella notte alle porte di Roma: morta 20enne, gravissimi due ragazzi

Roma. Un incidente stradale terribile, cruento, avvenuto nel cuore della notte tra venerdì 8 e sabato 9 aprile. Probabilmente stavano rientrando da un serata trascorsa con gli amici. Doveva essere il tipico fine settimana trascorso in allegria dopo una settimana di fatiche e studio. L’impatto deve essere stato molto violento, perché quando gli operatori sono arrivati sul posto hanno trovato l’auto ridotta ad un cumulo di lamiere. Una ragazza è morta sul colpo, altri due sono gravemente feriti e ora in ospedale che lottano per la vita. Non si conoscono bene le dinamiche, ma quando hanno esaminato l’auto il contachilomentri era fermo a 104 km/orari e l’auto era distrutta al centro della carreggiata.

Incidente mortale nella notte su Via Casilina

E’ successo tutto intorno alle 2:30 di questa notte. Una chiamata improvviso è arrivata al centralino delle emergenze, poi passata direttamente ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Colleferro. La segnalazione era per un incidente stradale avvenuto precisamente sulla SS6 Via Casilina, 17. Uno scenario terribile: l’auto accartocciata su sé stessa, con i ragazzi intrappolati all’interno.

Tre giovani incastrati tra le lamiere: 20enne morta sul colpo

Immediata la corsa verso il luogo segnalato dalla chiamata. Sul posto gli operatori hanno dovuto estrarre dapprima i ragazzi dalle lamiere in cui erano rimasti incastrati, e poi constatare le loro condizioni. Erano in tre, viaggiavano su quell’auto ridotta ad un cumulo di macerie. Non si conoscono bene le cause e la dinamica che avrebbe portato all’impatto. Purtroppo, una di loro, una giovane ragazza, non ce l’ha fatta: è deceduta sul colpo. Nell’auto, insieme a lei, c’erano altri due giovani, un ragazzo di 21 anni e un’altra ragazza di 20. Entrambi erano in condizioni critiche dopo l’impatto, e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

Sradicati due alberi e contachilometri fermo a 104 km/h

Sul luogo, dopo l’intervento del Vigili del Fuoco, sono arrivate anche le pattuglie di Polizia e Carabinieri. L’auto era una BMW touring e ricostruendo la dinamica, pare che lo schianto sia stato causato dall’alta velocità. Quando hanno esaminato l’interno, gli agenti hanno notato subito un particolare importante: il contachilomentri era fermo a 104 km/orari. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto lanciata ad alta velocità avrebbe sbandato improvvisamente, finendo fuori strada e portandosi via due alberi letteralmente sradicati. Infine, la sua corsa si sarebbe fermata al centro della carreggiata, distrutta e accartocciata, così come l’hanno ritrovata i Vigili del Fuoco al loro arrivo. Una dinamica orribile, in cui una ragazza ha perso la vita: l’ennesima vittima della strada. Mentre ora, i suoi compagni stanno lottando in ospedale per la vita.