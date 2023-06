Cosa ha detto il Papa su Emanuela Orlandi all’Angelus: “Segnale positivo”

Il ricordo di Emanuela Orlandi è stato pronunciato dal Papa all’Angelus di oggi 25 giugno, davanti a una piazza San Pietro divisa tra i fedeli e i manifestanti del corteo organizzato dallo stesso Pietro Orlandi per chiedere verità e giustizia sulla vicenda. Queste le parole del pontefice: “In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa”. I manifestanti, arrivati con striscioni e bandiere, hanno urlato “Verità, verità” subito dopo aver ascoltato le parole di Francesco. Tra loro c’era anche l’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi.

Un caso irrisolto

La scomparsa di Emanuela Orlandi è uno dei più celebri casi irrisolti della storia italiana e vaticana, che ha tenuto in sospeso per 40 anni l’opinione pubblica e le istituzioni. La ragazza, figlia di un dipendente della Prefettura della Casa Pontificia, sparì il 22 giugno 1983 a Roma, dopo essere uscita da una scuola di musica. Da allora, non si ebbero più sue notizie, nonostante le numerose indagini, le telefonate anonime, le piste seguite e le ipotesi formulate.

Il caso Orlandi si intrecciò con altri eventi drammatici e controversi della storia italiana e vaticana, come l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, lo scandalo del Banco Ambrosiano, il ruolo della Banda della Magliana e dei servizi segreti di diversi Stati. Inoltre, il caso Orlandi fu collegato alla quasi contemporanea scomparsa di un’altra adolescente romana, Mirella Gregori, anch’ella mai più ritrovata. Un mistero nel mistero, che ancora oggi attende una soluzione definitiva e convincente.

Una speranza di luce

Dopo 40 anni di silenzi, depistaggi, indagini e ipotesi, il caso Orlandi sembra ancora lontano da una soluzione definitiva. Tuttavia, il gesto del Papa potrebbe rappresentare una speranza di luce per la famiglia della ragazza e per tutti coloro che non si sono mai arresi a cercare la verità. Come ha detto Pietro Orlandi: “È caduto un tabù: il Pontefice l’ha ricordata”.