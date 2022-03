Dall’Ucraina a Roma: i Carabinieri pagano il biglietto del treno alla mamma e alle figliolette

Sono fuggite dall’Ucraina, dalla guerra e dalla disumanità di chi non si arresta davanti a nulla. E dal loro paese sono arrivate a Roma, alla stazione Termini, dove questa mattina i Carabinieri in servizio di pattuglia le hanno aiutate. Così mamma e bimbe, di 10 e 7 anni, arrivate in Italia giovedì scorso sono riuscite a salire a bordo del treno. Destinazione Venezia, dove insieme verranno ospitate da alcuni connazionali.

Dall’Ucraina a Roma: in fuga dalla guerra

La famiglia, che non parla la lingua italiana, è stata accompagnata presso l’HUB vaccinale di Piazza dei Cinquecento, dove è stato allestito un punto di accoglienza con interprete di madre lingua Ucraina. Così alla mamma e alle bimbe sono stati dati dei codici fiscali provvisori, necessari per l’assistenza sanitaria durante la permanenza in Italia. Ma non solo. Hanno anche effettuato un tampone molecolare e sono state vaccinate contro il Covid.

La famiglia, poi, è stata fatta ristorare ed è stata accompagnata a bordo del treno Freccia per Venezia, grazie ad un biglietto omaggio procurato dagli stessi Carabinieri. Degli angeli che non si sono voltati dall’altra parte.