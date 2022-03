Guerra in Ucraina, la testimonianza: ‘Mamma non voglio morire, sono troppo piccola’ (VIDEO)

“Mamma, non voglio morire, sono troppo piccola“. La paura negli occhi di Nadiya (nome di fantasia), 11 anni, è enorme. Fino a poche settimane fa aveva il terrore di scendere in cantina. Il buio la spaventava. Adesso non vorrebbe più uscire da lì. Quello che c’è fuori è molto peggio dei mostri immaginari partoriti dalla sua fantasia. La guerra in Ucraina ha come vittime soprattutto i bambini, che non capiscono i motivi di quello che sta succedendo, ma comprendono che si tratta di qualcosa di terribile.

“Ci stanno eliminando, riesco a sentire il suono delle bombe attraverso il telefono, quando parlo con i miei cugini o con gli altri parenti rimasti a Kiev ed è terribile”. A parlare è Yaroslava, fa la guida turistica a Roma, vive a Pomezia ormai da 22 anni. Nadiya è sua nipote. Nel raccontare quello che la sua famiglia sta vivendo le viene da piangere. Ogni giorno sente i parenti più volte al telefono, ha bisogno di tenersi aggiornata su quello che accade realmente.

Quelle poche volte che Nadiya esce di casa si guarda intorno alla ricerca del nemico e di un rifugio dove scappare. Cammina attaccata alla sua mamma.

“Le cose non stanno proprio come viene detto in tv, perché non si riesce a trasmettere esattamente l’angoscia e il terrore che si prova, la paura, la sensazione che da un momento all’altro potresti morire. Io sto vivendo questa guerra attraverso mio padre, mio nonno, i miei cugini e i miei nipoti, attraverso i loro respiri affannati, i loro racconti, le loro lacrime. Sentire mia nipote avere paura di morire è stato straziante. Cosa si può rispondere a una bambina che non vuole morire? E non è la sola… là ce ne sono tanti, di bambini che vogliono continuare a vivere. Hanno tutti il diritto di farlo. Mio padre e mio nonno hanno dormito solo una notte nella metropolitana, unico posto sicuro come se fosse un bunker, visto che è sotto terra, ma poi hanno dovuto rinunciare”.

Perché?

“Mio nonno ha 92 anni, non ci sono sacchi a pelo a disposizione per poter dormire lì, bisogna arrangiarsi. A quell’età, con il freddo di Kiev, sarebbe morto assiderato. La seconda notte sono tornati a casa dalla disperazione, non ce l’ha fatta. Ha detto che preferiva morire nel suo letto e mio padre lo ha seguito”.

Yaroslava fa sapere che gli unici aiuti che arrivano sono quelli della società civile, ma che mancano molte cose utili, dalle medicine alle garze, fino alle batterie portatili per i cellulari, passando per gli elmetti e i giubbotti antiproiettile. Ma servono anche pannolini per bambini e latte artificiale, perché in questo periodo stanno nascendo molti bambini.

“L’Ucraina stava vivendo un buon periodo, perché il governo aveva avviato una politica di incentivi anche per le famiglie e per sostenere i bambini, invogliandole a fare figli. Ecco perché ci sono molte donne in stato di gravidanza e stanno venendo alla luce molti bimbi, anche in posti non idonei, perché la gente ha paura di andare in ospedale. Temono infatti di essere bombardati, quindi le donne preferiscono partorire nelle metropolitane”, racconta Yaroslava.

Yaroslava non riesce a restare impotente, ad ascoltare i racconti dei suoi parenti e degli altri connazionali, senza fare nulla. Traduce in italiano i discorsi del Presidente Volodymyr Zelens’kyj e degli altri politici e si è attivata per la raccolta umanitaria da inviare in Ucraina. Ogni aiuto è ben accetto. Chiunque può partecipare. Yaroslava ha messo a disposizione anche il giardino della sua casa, in Via Treviso 14 a Pomezia, come punto di appoggio per poi consegnare gli aiuti alla Chiesa ucraina di Santa Sofia di via di Boccea.

La testimonianza di Oksana

Oksana vive a Pomezia da molti anni, ma il suo cuore è rimasto a Kiev, in Ucraina. Lì ci sono i suoi figli, la sorella, il fratello, i cugini e gli zii. “Non dormo più la notte, mi raccontano cose terribili. Da due giorni sono più tranquilla solo per i miei figli, che sono riusciti a lasciare la città e ad andare in campagna, nella parte sud. Ma mia sorella e gli altri parenti sono rimasti tutti a Kiev e io sono preoccupatissima”.

Come la vita a Kiev adesso?

“Uscire da lì è diventato difficile. Io ogni mattina sento tutti i miei parenti, passo tantissimo tempo al telefono, fino a quando non li ho sentiti tutti. Mia sorella, che abita nella parte nord, ha ceduto la sua casa ai soldati che devono difendere la città: quello è un punto strategico, dove arriva l’attacco russo. E’ quindi dovuta andare in un’altra zona della città. Lei proprio oggi ha ripreso il lavoro, fa la farmacista. Mi racconta cose terribili. Da dove vive adesso a dove lavora la distanza è molta, ma deve andare a piedi. I mezzi pubblici non funzionano più, i pochi che circolano non sono affidabili, non hanno orari e tutti hanno paura a prenderli. Ormai si muovono tutti a piedi. Infatti mio fratello e mia sorella non sono riusciti più a vedersi, perché abitano molto distanti. Ma uscire è pericoloso, lo fanno solo per andare a fare la spesa, hanno tutti paura”.

I supermercati vengono presi d’assalto, ma non si trova tutto ciò che serve: sono molte le merci che mancano.

“Quando cadono le bombe i miei parenti si rifugiano in bagno, perché è senza finestre. Correre fino alla metropolitana sarebbe impossibile, è troppo lontana. Quindi ci sono più speranze di rimanere in vita restando in casa chiusi nel bagno che andando in strada e perdere tempo per arrivare fino al rifugio. Ma sono disperati, perché non sanno cosa devono aspettarsi ogni notte che viene. non sanno se si sveglieranno e se per loro ci sarà un domani”.

Gli aiuti per l’Ucraina

Chiunque volesse partecipare alla raccolta organizzata dalla Chiesa Ucraina di Santa Sofia può rivolgersi alla chiesa di via di Boccea a Roma o portare gli aiuti direttamente a Yaroslava a Pomezia in via Treviso 14. Al momento questa è la lista di ciò che i cittadini necessitano maggiormente:

Binocoli

Torcia

Powerbank

Batterie stilo

Nastro adesivo giallo

Guanti di lana

Guanti da giardinaggio

Bende

Garze

Ovatta

Cerotti Grandi

Laccio emostatico

Barrette energetiche/barrette di cereali

Caffè solubile

Thè

Zucchero in bustina

Latte a lunga conservazione

Latte per bambini

Omogenizzati

Biscotti secchi

Carne in scatola (tipo Simmenthal)

Tonno

Crackers

Pan carrè

Pannolini

Salviette umide

Assorbenti

Carta igienica

Gel igienizzante

Spazzolini

Dentifricio

Mutande uomo/donna/bambino

Calzini uomo/donna/bambino

Vestiti caldi per bambini (per tutte le età)

Coperte (solo plaid)

Sacchi a pelo