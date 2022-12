Demoliva autovetture senza autorizzazioni a Roma: sequestrato autodemolitore abusivo a Palmiro Togliatti

Da tempo aveva creato un business sulla demolizione e la raccolta di rifiuti pericolosi, in attività che puntualmente vedevano mancare le corrette autorizzazioni per poter svolgere i lavori. E’ la storia d’autodemolitore presente nel quadrante della Palmiro Togliatti, scampato nei mesi scorsi a un brutto incendio nel proprio spazio ma non ai controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Nella sua area, trovati veicoli abbandonati e rifiuti pericolosi, che in tal contesto non potevano nemmeno essere curati.

L’autodemolitore senza permessi nella zona di Palmiro Togliatti

Era scampato alle fiamme, ma non ai controlli, l’autodemolitore abusivo scovato dalla Polizia di Roma Capitale , in Via Palmiro Togliatti, posto sotto sequestro , anche grazie all’ausilio dei Carabinieri Forestali. Gli agenti del nucleo Spe ( Sicurezza pubblica emergenziale), guidati dal Dott. Stefano Napoli, hanno eseguito un provvedimento di chiusura dell’impianto emesso dall’Autorità Giudiziaria : si tratta di 1000 mq di superficie , dove sono stati trovati 30 veicoli fuori uso e rifiuti pericolosi e non , derivanti dall’attività di autodemolitore.

Due le persone denunciate, che dovranno rispondere dei reati di gestione abusiva di rifiuti e raccolta abusiva di veicoli non più funzionanti , destinati alla rottamazione.

Un nuovo caso, sul territorio romano, di autodemolitori non in regola e che puntualmente continuavano a svolgere il proprio mestiere. Lo fanno nonostante la tenaglia delle Forze dell’Ordine, ignorando i terribili effetti dei rifiuti nella nostra città. Gli effetti di rimasugli d’autovetture, che oggi servono solamente a inquinare tutti quei terreni dove vengono a sorgere questi autodemolitori con le fattezze di discariche abusive. Gli uomini, infatti, non si limitavano allo smontaggio delle autovetture, ma anche al deposito di sostanze pericolose per la cittadinanza e soprattutto per il clima di Roma. Una situazione che oggi vede la fine di incubo per il quadrante di Palmiro Togliatti, che non vedrà più dilagare odori o polveri inquinanti provenienti dal noto autodemolitore della Togliatti.