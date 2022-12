Maltempo a Roma, oltre 200 interventi dell’AMA per la pulizia straordinaria delle strade

Per evitare allagamenti ben peggiori in giro per Roma, l’AMA ha effettuato 200 interventi di pulizia straordinaria in giro per diversi quartieri della Capitale. L’obiettivo principale è stato lo spazzamento delle strade, che ormai è risaputo, soprattutto nel periodo autunnale, siano sempre invase dalle foglie degli alberi. Foglie che oltretutto, come puntualmente accade, vanno a intasare i tombini capitolini, in una situazione che poi consegue all’allagamento di strade, marciapiedi e magari attività commerciali.

Gli interventi di AMA in giro per Roma

Gli interventi di Ama in giro per la Capitale, si sono svolti principalmente nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022. Gli operatori ecologici si sono concentrati in piani di azione sui quartieri di Ostiense, Tiburtina, Prenestino, Boccea, Portuense, Bufalotta. Tali aree, già rinomatamente sensibili al problema degli allagamenti, hanno visto un’azione di pulizia straordinaria, principalmente volta alla raccolta delle foglie dal manto stradale e in prossimità delle caditoie locali.

Ama, in merito alle operazioni di pulizia, ha comunicato: “Queste attività di spazzamento sono state mirate nei punti più sensibili ed esposti al fenomeno di caduta reiterata a causa delle precipitazioni che hanno interessato, solo nella giornata di giovedì 15 dicembre, vari tratti stradali tra cui via Ostiense, via di Tor Marancia, via di Decima, via Santa Croce in Gerusalemme, viale Palmiro Togliatti, via Prenestina (tratti), via Tiburtina/Casalbertone, viale Tor Di quinto, via della Bufalotta, viale degli Ammiragli,via Portuense, circonvallazione Gianicolense, via di Boccea, via di Bravetta. Interessate anche tratte nevralgiche del lungotevere: Aventino, Vallati, Farnesina, in Sassia, Mellini, dei Fiorentini, Tor di Nona, Arnaldo Da Brescia, delle Navi, della Vittoria, Michelangelo, Ripa, Anguillara, Testaccio, Flaminio, Oberdan”.

Il giorno 16 dicembre, per gli operatori ecologici di Ama, è stata anche l’occasione di effettuare delle bonifiche in siti dov’erano presenti delle discariche abusive. Gli interventi, effettuati nel perimetro tra Conca d’Oro e Prati Fiscali, è stato così commentato dalla municipalizzata: “Nell’area in oggetto, sono stati svolti giri supplementari di prelievo – fa sapere l’azienda – in particolare per le frazioni della carta e degli scarti organici. Attorno ad alcune postazioni sono stati rilevati fenomeni di abbandono abusivo di materiali ingombranti subito segnalati al servizio dedicato in modo da consentirne in tempi brevi la rimozione”.