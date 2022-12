Roma, barriere anti-clochard alla stazione Termini: ultimati i lavori tra via Marsala e via Giolitti

Roma. Completato un muro anti-clochard nel sottopasso Turbigo. Si tratta di quel passaggio sotto la stazione Termini che mette in comunicazione via Giolitti e Via Marsala e, proprio insieme a quest’ultima, costituiva uno dei simboli di degrado intorno alla zona della stazione Termini. Nel corso degli anni, infatti, ogni varco del passaggio era diventato un giaciglio di fortuna per persone senza fissa dimora.

Il cantiere è partito a metà ottobre ed è stato finanziato con 140mila euro dalle Ferrovie dello Stato e con 50mila euro dal Campidoglio. L’obiettivo è proprio quello di riqualificare questa zona adiacente alla stazione Termini. In che modo? Rimozione dei graffiti, una nuova illuminazione, pulizia dei marmi e, come anticipato, chiusura in muratura di tutti i varchi che nel corso degli anni hanno rappresentato un giaciglio di fortuna per i clochard. Al posto dei varchi giaciglio ci saranno dei nuovi piloni rivestiti in travertino ma arretrati di 15 centimetri rispetto ai precedenti. Rientrano nei lavori anche ‘l’allontanamento dei senza fissa dimora e la pulizia delle aree’.

La delibera

Approvata a fine novembre dalla Giunta Gualtieri una delibera che autorizza i lavori nel sottopasso che sono un ‘assaggio’ del più ampio pacchetto di lavori, dal valore di 30 milioni, che Ferrovie dello stato farà partire in occasione del Giubileo. L’investimento sarà utilizzato, tra le altre cose, per la costruzione di nuove pensiline e anche per effettuare dei lavori su Piazza del Cinquecento, ai quali spetteranno 12 milioni della quota prevista.