Giubileo 2025 a Roma, via libera alle opere: quando partono i cantieri

Roma si prepara in vista del Giubileo 2025 e lo fa anche predisponendo le 135 opere pubbliche che si intendono portare a termine per quella data. Il decreto del Governo per la presentazione dei progetti in vista dell’evento è stato firmato, ora si aspetta che vengano compiuti gli ultimi passaggi perché poi possa essere pubblicato sulla Gazzetta. Ma per arrivare pronti e fare in modo che i cantieri da aprire per realizzare i lavori vengano anche chiusi per tempo, il Campidoglio si sta adoperando per dare impulso all’avvio dei lavori.

L’incontro tra il sindaco Gualtieri e il ministro Salvini

Un incontro istituzionale ha visto il sindaco Roberto Gualtieri incontrare il ministro dei Trasporti Matteo Salvini per parlare di cronoprogramma delle opere da realizzare. In relazione alle opere da realizzare è stabilito che per ottobre 2024 sarà operativa la stazione delle metro C di Porta Metronia, mentre dall’inizio del 2025 quella del Colosseo. Una linea metropolitana, quella C, sulla quale è previsto un investimento complessivo fino al 2032 di 2 miliari e 50 milioni di euro.

Sono 135 le opere da realizzare entro la fine del 2024

Proprio in vista del Giubileo Gualtieri e Salvini avranno incontri settimanali per portare avanti i progetti, non è pensabile che Roma non sia pronta per l’appuntamento fissato tra due anni. Sono ben 135 gli interventi previsti per l’anno santo, tutti da realizzare entro la fine del 2024. Opere per portare a compimento le quali è previsto un finanziamento di 1,315 miliardi di euro. E il programma dettagliato è contenuto in un decreto che aspetta di essere pubblicato in Gazzetta. Un piano già inviato al presidente del Consiglio che a giorni dovrebbe prendere il via.