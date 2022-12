Roma, si teme una nuova emergenza rifiuti. E Gualtieri mette le mani avanti: ‘Ci saranno difficoltà con la raccolta’

sindaco Roberto Gualtieri, nel corso di una trasmissione televisiva. “Io non ho mai visto un sindaco che annuncia la sporcizia. Eppure Gualtieri lo ha fatto, in tv: ha messo le mani avanti e ha detto che in questi giorni i romani vedranno ‘qualche difficoltà’ nella raccolta… come se prima stesse andando tutto liscio. Dopo il ‘Roma pulita entro Natale’ del 2021, quest’anno abbiamo toccato il fondo di un altro barile. Ma come può essere diversamente con un sindaco che, dopo essere stato scaricato da tutti sull’inceneritore e dopo essersi fatto bocciare i finanziamenti per due digestori, ancora sostiene di sapere come si gestiscono i rifiuti? Questa amministrazione è contro l’ambiente, contro la transizione ecologica, contro l’Europa, ma soprattutto contro i romani. E Gualtieri è come Cimabue: ne fa una e ne sbaglia due”. A protestare è il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara. Nuova emergenza rifiuti in vista a Roma : dai quartieri arrivano continue segnalazioni di cassonetti straboccanti e strade piene di sacchetti dell’immondizia rotti e aperti. E ora, in vista delle festività natalizie, le cose sembrano peggiorare. A dirlo è proprio il, nel corso di una trasmissione televisiva. “Io non ho mai visto un sindaco che annuncia la sporcizia. Eppurelo ha fatto, in tv: ha messo le mani avanti e ha detto che in questi giorni i romani vedranno ‘qualche difficoltà’ nella raccolta… come se prima stesse andando tutto liscio. Dopo il ‘Roma pulita entro Natale’ del 2021, quest’anno abbiamo toccato il fondo di un altro barile. Ma come può essere diversamente con un sindaco che, dopo essere stato scaricato da tutti sull’inceneritore e dopo essersi fatto bocciare i finanziamenti per due digestori, ancora sostiene di sapere come si gestiscono i rifiuti? Questa amministrazione è contro l’ambiente, contro la transizione ecologica, contro l’Europa, ma soprattutto contro i romani. Eè come Cimabue: ne fa una e ne sbaglia due”. A protestare è il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.

Quindi una nuova ondata di spazzatura sembra che stia per invadere le strade romane. Questa volta, il materiale più difficile da smaltire sembra essere la carta, che da giorni giace sui marciapiedi della Capitale. Dopo il Black Friday e a ridosso del Natale la situazione è preoccupante e al centro del mirino finisce il consumismo dei nostri giorni. Infatti, molte delle scatole di cartone e degli imballaggi che invadono le strade sono di Amazon, sito su cui sono stati ordinati migliaia di oggetti durante il “venerdì nero” e da cui sono stati preordinati già tanti regali di Natale.

Aumento di rifiuti a causa del Natale

Il periodo più magico dell’anno sta arrivando: tra lucine, decori e regali. Sono proprio questi ultimi che destano preoccupazione per una possibile nuova emergenza rifiuti a Roma, dove già la situazione non è delle più rosee. Durante il periodo natalizio si registra sempre un notevole aumento della produzione dei rifiuti a causa dei packaging, degli imballaggi e delle carte regalo che vengono usate. Dopo solo un anno dall’inizio del governo Gualtieri, tutti vogliono evitare di tornare in una situazione di grave emergenza.

L’allarme dei cittadini per l’emergenza rifiuti

I cittadini romani sono molto preoccupati per questa nuova emergenza che vede coinvolte le strade di Roma. Le immagini infatti sono poco rassicuranti: tutti i bidoni della carta sono stracolmi, molta carta viene lasciata in terra, che con la pioggia si deteriora per le strade e altra carta viene buttata negli altri cestini di smaltimento, creando confusione nella raccolta differenziata. Tuttavia, per ora non è necessario alcun allarmismo, spiega Emiliano Limiti. L’allarme si ha nel momento in cui gli impianti di smaltimento della carta rallentano il loro funzionamento, per adesso questo problema non c’è e gli impianti non sono saturi. Ogni azienda continua a lavorare a pieno ritmo per pressare la carta e inviarla agli impianti di differenziazione.

L’appello ai cittadini

“Ora più che mai è importante la piena collaborazione dei cittadini per differenziare in modo adeguato i rifiuti in modo da conferire correttamente tutte le frazioni dei materiali”. Questo è l’appello che viene inviato ai cittadini per far fronte all’emergenza rifiuti in modo collettivo. Assieme alle classiche raccomandazioni di cercare di ridurre gli sprechi, usare meno imballaggi e riciclare quanto più possibile.