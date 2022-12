Roma, meno carta e cartone per i regali di Natale: “Troppi imballaggi, usare carta riciclata”

Roma. Un Natale all’insegna del risparmio quello che sta per arrivare ma non solo dal punto di vista strettamente economico. Oggetto di parsimonia è anche l’utilizzo della carta e più in generale degli imballaggi usati per confezionare i regali che, di questo periodo, si vedono strabordare dai cassonetti. Alla luce di ciò, il presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni, prova a sensibilizzare i romani invogliandoli all’utilizzo della carta riciclata e ad evitare gli acquisti online.

Regali di Natale solidali 2022: tutte le idee e le iniziative

Riduzione di carta e cartone per i regali di Natale, il monito di Alemanni

Il packaging che avvolge le confezioni dei prodotti acquistati online sulle più disparate piattaforme digitali, come anticipato, finisce, giustamente, dritto dritto nei cassonetti. Ora se l’intento è più che corretto, c’è da considerare che carta, cartone e imballaggi vari finiscono per riempiere le pattumiere che a lungo andare trasbordano e il risultato non è certamente dei più eleganti e puliti per la città. Per questo Andrea Alemanni, presidente della commissione commercio, ha tentato di sensibilizzare i cittadini di Roma “a fare acquisti nei negozi su strada. In questo modo si riduce il packaging da imballaggio visto che il commerciante userà comunque una sola busta, anche se i regali comprati sono più di uno”, spiega. Il monito di Alemanni ha una duplice valenza. Infatti, se da un lato si rivolge ai cittadini, dall’altro parla anche agli essercenti che, sempre nella comune direzione di una riduzione della proiduzione dei rifiuti, potrebbero “utilizzare la carta riciclata per i pacchetti”.

La fenomenologia della carta nella Capitale

Quella che potrebbe essere definita come una vera e propria fenomenologia della carta, conosce a Roma un’ingente produzione. Numeri alla mano, durante l’anno carta e cartone ammontano a 250mila tonnellate e sotto le feste natalizie si raggiunge l’apice della produzione. Infatti, se è pur vero che la tradizione dell’impacchettare i regali è irrinunciabile, gli imballaggi che affollano i cassonetti mettono in difficoltà la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono proprio gli imballaggi, usati sia dai negozi che dai privati cittadini previo gli acquisti online, che pesano maggiormente sulla situazione.