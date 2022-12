Regali di Natale solidali 2022: tutte le idee e le iniziative

I regali solidali per Natale sono un’ottima idea per fare felice la persona a cui fai il regalo e allo stesso tempo dare un aiuto concreto a un’associazione che fa qualcosa di buono. Quale momento migliore del Natale per fare del bene? Ormai tutte le associazioni, dalle più grandi alle più piccole, hanno una sezione del sito dedicata ai regali solidali di Natale, spesso acquistabili comodamente online.

I regali di Natale solidali per il 2022

Bene allora, ma da dove cominciare per scegliere un regalo solidale? Qui sotto trovi una lista di associazioni impegnate su diverse attività e il link per acquistare. Personalmente non amo regalare una donazione, se ho piacere di farla la faccio per conto mio ma un regalo solidale secondo me deve essere un vero regalo, anche se solo un pensierino o un oggetto utile. Ho cercato quindi di selezionare in questa ottica le idee regalo solidali offerte dalle diverse associazioni per il 2022.

STILL I RISE è un’organizzazione indipendente nata per offrire istruzione di altissimo livello ai bambini profughi e svantaggiati del mondo. La loro filosofia di cambiare il mondo un bambino alla volta, dandogli la possibilità di studiare, mi piace tantissimo. Nello Shop puoi trovare le classiche t-shirt, felpe, tazze e altro ancora. Come regalo ti suggerisco anche i libri del fondatore Nicolò Govoni, Attraverso i nostri occhi, Se fosse tuo figlio, Fortuna e il nuovo libro Ogni cambiamento è un grande cambiamento.

Emergency e Consorzio Viale dei Mille

Lo shop di Emergency è davvero ben fornito! Puoi trovare infatti una vastissima scelta di maglie per donna, uomo e bambino, diversi gadget e libri. Tra i regali originali ti segnalo anche la matita Forestella da piantare, simile alle Sprout Pencil ma in confezione singola, può essere un pensiero simpatico per Natale per maestre e insegnanti. Come regalo solidale per Natale trovi anche panettone, cesta di Natale e cioccolato equosolidale.

Il Consorzio Viale dei Mille promuove l’economia carceraria in Italia. Nel loro shop online, infatti, puoi trovare una selezione di prodotti di alta qualità provenienti dalle carceri più attive d’Italia, come ad esempio mandorle siciliane, vino della Valtellina, confetture, cioccolato e altro ancora. I percorsi di reinserimento lavorativo durante il periodo di detenzione abbassano notevolmente il tassi di recidiva: un ottimo motivo per sostenere l’economia carceraria e contribuire a dare una seconda opportunità.

AIRC, LILT e WWF

Nello shop della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro trovi tantissime bomboniere per le diverse occasioni: matrimonio, anniversario, nascita, battesimo, laurea. Come regali di Natale trovi invece marmellata di arance, miele biologico, olio extravergine di oliva, la classica tazza e una vasta scelta di biglietti augurali, oltre ai Cioccolatini della Ricerca, con 200 gr di cioccolatini Lindt assortiti in una confezione in cartoncino con il logo AIRC, in vendita anche su Amazon.

Sul sito della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori) della sezione Milano Monza Brianza trovi una pagina dedicata ai regali di Natale, con i classici pandoro e panettone ma anche le box di Natale e i quadernini eco-friendly. I regali solidali del WWF sono perfetti per chi ama gli animali e l’ambiente: nello shop online del WWF trovi la classica maglietta con il panda, per adulti e bambini, diverse tazze, giochi originali per bambini come gli scacchi con gli animali dell’Africa, accessori utili come la borsa shopper in tela, la borraccia, il cappellino.

Telethon, Unicef e AltroMercato

Oltre ai classici bigliettini, tra i regali solidali acquistabili nello shop Telethon trovi le confezioni speciali Cuori di biscotto, Cuori di Cioccolato, shopper zainetto con pochette, candela profumata, lanterna e alcune idee più particolari, come ad esempio la tazza mug personalizzabile grazie alla superficie in lavagna, o le serigrafie in edizione limitata. Nello shop Unicef trovi peluche, biglietti augurali per Natale e altre occasioni, carta regalo, quaderni, penne, puzzle e molte altre idee. Le mie preferite? Le tovagliette da colazione, i fogli XL da colorare (50×100 cm) e la Land Rover Unicef.

Acquistando i tuoi regali da Altromercato, la principale realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia, puoi sostenere un modello etico di lavoro basato su relazione, equità, sostenibilità e impatto sociale. Nella pagina dedicata al Natale e nelle Botteghe Altromercato trovi tante idee regalo: dolci per le feste, decorazioni e Presepi e confezioni regalo con prodotti natalizi, ma anche prodotti per la casa e cosmetici naturali.