Quali sono i calendari dell’avvento 2022 più belli? La lista completa e dove comprarli

I calendari dell’avvento sono un appuntamento fisso per la la gioia degli amanti del beauty. Dal 1 al 24 dicembre, aprire una casellina al giorno è per molti un impegno improrogabile. E allora meglio farlo a tema bellezza e tendenze. Per esempio le 25 speciali sorprese del Calendario dell’Avvento Acqua di Parma. A impreziosirlo una sinfonia di colori che unisce i riflessi giallo dorati della Maison ai toni festosi del verde e del rosso.

I calendari dell’avvento più belli del 2022

Anzitutto quello “tra Sole e Luna“. Questo di Yves Rocher, con l’azienda che propone un calendario che omaggia il tema del cielo, delle stelle e della luna. Per momenti magici pre natalizi. Poi quello che rappresenta l’emblema del periodo natalizio: la Bellezza. Torna anche il Calendario dell’Avvento di Bottega Verde con 24 segreti di bellezza nascosti in ogni finestrella, da scoprire giorno dopo giorno. Una ricca varietà di sorprese gratificanti che comprende prodotti per il viso, corpo, mani e capelli, make-up e accessori.

Con i colori più sgargianti e dalle tonalità tropicali, troviamo il calendario dell’avvento “Verde e Oro”, come la bandiera del Brasile. Nuxe propone il Calendario dell’Avvento con 24 sorprese per un Natale decisamente beauty: in ogni casellina un “indispensabile” di bellezza. Poi troviamo la versione “Deluxe”. Guerlain presenta un calendario deluxe, che sembra quasi un cofanetto artistico. Il colore dominante è l’oro, uno tipico delle feste.

Per chi ama l’ambiente, troviamo anche la versione “Inno alla Natura”. Erbolario sceglie un calendario che un inno ai fiori e ai frutti, dai profumi alla grafica: all’interno profumi, creme corpo, bagnoschiuma e prodotti viso per vivere l’atmosfera delle feste. Per il periodo natalizio, il colore d’obbligo per le festività: il “Rosso”. L’elegante calendario dell’avvento di Armani beauty è realizzato nell’inconfondibile colore rosso del marchio, con carta tessile d’ispirazione giapponese e dettagli goffrati oro. Dietro ogni finestrella si nasconde un’icona Armani beauty in regalo, tra fragranze, make-up e trattamenti.