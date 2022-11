Sciopero Trenitalia 2 dicembre 2022: orari e treni garantiti

Previsto per il mese di dicembre uno sciopero generale dei trasporti. L’agitazione, indetta per venerdì 2 dicembre, interesserà anche Trenitalia. Ma quali sono gli orari dello sciopero? Ci saranno delle fasce garantite? Cerchiamo adesso di fare chiarezza sulla situazione così da evitare spiacevoli inconvenienti.

Sciopero aereo 2 dicembre 2022: voli e orari garantiti

Lo sciopero generale dei trasporti del prossimo 2 dicembre

Proclamato per la giornata di venerdì 2 dicembre uno sciopero generale dei trasporti. Incroceranno le braccia i lavoratori dei settori marittimo, ferroviario, stradale ed aereo; interessati dalla mobilitazione anche i dipendenti dei settori pubblici e privati. L’obiettivo dello sciopero è quello di chiedere delle migliori condizioni retributive nonché la reintroduzione della scala mobile. Per quel che riguarda propriamente il settore ferroviario, l’agitazione è prevista dalle ore 21:00 di giovedì primo dicembre fino alle 21:00 di venerdì 2 dicembre. Ad incrociare le braccia i lavoratori del gruppo FS Italiane, Trenord e Italo NTV.

La comunicazione di Trenitalia

Come rende noto Trenitalia, in occasione dello sciopero previsto per il prossimo 2 dicembre, ‘circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Saranno garantiti anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00)’. Il gruppo assicura inoltre che: ‘nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili modifiche al programma dei treni. Garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari.’