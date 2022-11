Calendario scioperi a dicembre 2022: date e orari, chi si ferma e quali sono le giornate a rischio

Il mese dicembre parte all’insegna degli scioperi. In particolare, il prossimo venerdì — 2 dicembre — è prevista un’agitazione generale del settore dei trasporti ma non sarà l’unica. Vediamo di seguito quali saranno le manifestazioni dei lavoratori attualmente comunicate in modo tale da potersi organizzare con il giusto anticipo e non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Sciopero generale nazionale 2 dicembre 2022: a rischio trasporti e servizi, gli orari

Calendario scioperi a dicembre: la situazione nel comparto aereo

Per quel che riguarda il comparto aereo, il prossimo 2 dicembre è previsto uno sciopero per l’intera giornata da parte dei lavoratori delle imprese di servizi aereoportuali di Handling, con possibili disagi in tutti gli scali italiani. A Milano Linate, ad esempio, sciopera il personale Swissport Itala e blocco generale di 24 ore anche per i lavoratori della compagnia Vueling Airlines. Previsto invece per il 3 dicembre uno sciopero locale delle durata di 24 ore dei dipendenti della società Csc mobilità di Latina. Ancora, il 13 dicembre sciopero di 24 ore da parte del personale della società Enav a livello nazionale; nella stessa giornata ci sarà anche uno sciopero locale dalle 14 alle 18 del personale Ags GH, presso l’aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca.

I treni

Lo sciopero del prossimo 2 dicembre riguarda anche il personale di Trenitalia. Coinvolto nella manifestazione anche il personale di macchina della soc e previsto uno sciopero di 8 ore anche da parte di Mercitalia Rail. L’11 e 12 dicembre prevista una dimostrazione regionale del personale mobile di Trenitalia Tper Emilia Romagna della durata di 23 ore e in particolare dalle 3.31 dell’11 dicembre fino alle 2.30 del giorno successivo. Ancora, il 13 dicembre scioperi regionali di 8 ore da parte del personale di Trenitalia Dbr manutenzione del Friuli Venezia Giulia e di quello della regione Marche dalle 1.00 alle 2.00. Il prossimo 15 dicembre astensione dal lavoro per il personale di Trenitalia della Calabria di 24 ore e il 16 dicembre incroceranno le braccia per 8 ore i lavoratori di Trenitalia OMC Osmannoro della regione toscana.

Trasporto pubblico Locale

Per quel che infine riguarda il trasporto pubblico locale le giornate interessate dagli scioperi saranno le seguenti: 2 dicembre sia a livello nazionale sia a livello locale; il 6 dicembre quando sciopereranno per quattro ore i lavoratori della Star Mobility aree di Lodi, Cremona e Pavia e il 9 dicembre quando incroceranno le braccia i lavoratori delle aziende Tpl della regione Umbria.