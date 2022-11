Sciopero Ryanair 2 dicembre 2022: orari e voli a rischio

Lo sciopero indetto per venerdì 2 dicembre coinvolgerà non solo treni, scuole, sanità e taxi, ma anche gli aerei. Si tratta, infatti, di uno sciopero nazionale generale che riguarderà vari settori sia pubblici sia privati. Una manifestazione con la quale si intende chiedere il rinnovo dei contratti e l’adeguamento dei salari e l’adozione per ridurre le spese di energia e beni di prima necessità.

Lo sciopero coinvolge vari settori

Lo sciopero coinvolgerà tutta l’Italia e prevede la sospensione di vari servizi. Anche Trenitalia aderisce alla manifestazione dalle 21 del 1 dicembre alle 21 del giorno successivo. Per quanto riguarda, invece, comparto aereo e marittimo i dipendenti potranno mancare da lavoro per l’intera giornata del 2 dicembre. Ma quali sono i voli garantiti per la giornata di venerdì 2 dicembre?

Quali sono i voli garantiti

Dovranno essere garantiti: i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Oltre ai voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: DAT 1803 Palermo Lampedusa, DAT 1825 Palermo Pantelleria, DAT 1842 Lampedusa Catania, DAT 1841 Catania Lampedusa, AEZ 2140 Forlì Catania, EJU 2857 Malpensa Alghero, EJU 2858 Alghero Malpensa, EJU 4885 Napoli Palermo, EJU 4886 Palermo Napoli, VOE1717 Torino Olbia, VOE1716 Olbia Torino, VOE1745 Verona Catania, VLG 6864 Firenze Catania, VLG 6865 Catania Firenze, RYR 3969 Cagliari Bologna, RYR 3968 Bologna Cagliari, RYR 4301 Bologna Trapani RYR 4302 Trapani Bologna, RYR 8017 Trapani Pisa. Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.