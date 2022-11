Sciopero aereo 2 dicembre 2022: voli e orari garantiti

È previsto per il prossimo 2 dicembre lo sciopero generale dei trasporti della durata di 24 ore. Incroceranno le braccia i lavoratori dei settori marittimo, ferroviario, stradale ed aereo, interessati dalla mobilitazione anche i dipendenti dei settori pubblici e privati. L’obiettivo dello sciopero è quello di chiedere delle migliori condizioni retributive nonché la reintroduzione della scala mobile.

Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 2 dicembre 2022, a rischio bus, metro e tram: orari e fasce garantite

Lo sciopero generale dei trasporti

Lo sciopero generale previsto per il prossimo 2 dicembre coinvolge diversi settori dei trasporti. Per quel che riguarda i settori aereo e marittimo, essi si fermeranno per 24 ore e precisamente dalle 11:59 di giovedì 1 dicembre fino alla stessa ora del giorno successivo, venerdì 2 dicembre. Nel settore ferroviario, invece, la mobilitazione inizierà alle ore 21 del primo dicembre e terminerà il giorno successivo; invece, per quanto riguarda il trasporto autostradale la protesta inizierà alle 22 e terminerà 24 ore dopo. Stessa durata anche per il trasporto pubblico, a variare le modalità territoriali adottate.

Le motivazioni

“I rapporti dell’Osce e di altri enti internazionali hanno certificato quello che era già evidente: i salari italiani sono fermi da decenni e sono tra i più bassi in Europa. Attualmente il salario medio di un lavoratore a tempo indeterminato è di circa 1500 euro, una commessa di magazzino 1100 euro, un operatore sociosanitario 1000 euro. Abbassate le armi ed alzate i salari”, questa la dichiarazione dell’Unione Sindacale di base, Usb, per spiegare le motivazioni dello sciopero.

I volo garantiti

Di seguito l’elenco dei voli garantiti che le società di trasporti aereo devono comunicare all’ENAC prima dello sciopero. Per consultare la lista dei voli garantiti clicca QUI.