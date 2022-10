Calendario scioperi novembre 2022, date e orari: le giornate a rischio

Calendario scioperi novembre 2022, ecco tutte le giornate da cerchiare in rosso in agenda. Mentre si avvicina la fine del mese diamo uno sguardo alle manifestazioni a carattere nazionale in programma nei prossimi giorni. Tra le date da ricordare c’è senza dubbio quella del prossimo 11 novembre quando si fermerà il trasporto pubblico locale, o quella del 17 con lo stop del personale ferroviario. Vediamo dunque cosa ci aspetta nel mese di novembre.

Sciopero aerei 8 novembre 2022

Il primo sciopero in programma come detto è quello dell’8 novembre. Interesserà il personale Handling della società Swissport Italia dello scalo Linate di Milano. La mobilitazione sarà di e durerà dalle 10.30 alle 14.30. Ad indire lo sciopero le sigle sindacali OST FILT-CGIL e FIT-CISL.

Sciopero TPL venerdì 11 novembre 2022

Tre giorni dopo toccherà al comparto del trasporto pubblico locale con modalità che varieranno a seconda della città. Ad ogni modo lo sciopero, indetto dall’USB lavoro privato, riguarderà il personale delle aziende addetto al TPL e avrà durata di 4 ore anche in questo caso.

Stop ai treni per 24 ore a novembre 2022

Un ulteriore sciopero ci sarà infine il 17 novembre, che è un giovedì. In questo caso però la mobilitazione, sempre a carattere nazionale, durerà 24 ore. Braccia incrociate pertanto dalle 21.00 del 17 novembre fino alle 21.00 del giorno successivo. A fermarsi sarà il personale di macchina della soc. Mercitalia Rail.

Sciopero generale 2 dicembre 2022

Scorrendo il calendario, secondo le richieste ufficiali pervenute al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a dicembre è già fissato uno sciopero generale. In quella circostanza, salvo revoche e/o modifiche, lo stop riguarderà i settori privati e pubblici e avrà una durata di 24 ore. Tanti i comparti coinvolti, dal settore aereo, a quello ferroviario/navale, fino ad arrivare a tutti i settori del lavoro. Ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane.