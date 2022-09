Calendario scioperi ottobre 2022, date e orari: le giornate a rischio

Si preannuncia un mese caldo sul fronte degli scioperi quello del prossimo ottobre. A spiccare saranno gli stati di agitazione del comparto aereo – in particolare per ciò che riguarda le compagnie low cost – ma anche sul fronte del trasporto merci. Ecco dunque tutte le date, ad oggi, da cerchiare in rosso in agenda dopo le mobilitazioni andate in scena a settembre.

Sciopero aerei sabato 1 ottobre 2022

Come detto sarà il settore aereo quello maggiormente interessato dagli scioperi. Si parte già sabato 1 ottobre con lo stato di agitazione del personale di diverse compagnie low cost quali EasyJet, Ryanair, Limited, Malta Air e soc. Crewling ma anche Volotea: in questo caso lo sciopero sarà di 24 ore. Lo stesso giorno disagi anche per il fermo di 4 ore del personale Vueling (dalle 13.01 alle 17.00) e nuovamente di 24 ore del personale navigante (Easy Jet) e in generale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto. Garantiti ad ogni modo i voli dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21 ma in ogni caso l’invito è a contattare, in caso di acquisto di biglietti, le singole compagnie. Qui inoltre il nostro approfondimento sulla giornata di sciopero.

Le motivazioni dello sciopero

Ad indire le mobilitazioni, tra le altre, i Sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno e 17 luglio non è ancora stato aperto un confronto sulle reali problematiche che ormai da mesi affliggono il personale navigante Ryanair, Malta Air e CrewLink. I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”, si legge in una nota.

“La mobilitazione del primo ottobre – proseguono – riguarderà questa volta anche piloti e assistenti di volo di Vueling, compagnia del gruppo IAG (che include anche British Airways e Iberia). Infatti, dopo un’estate in cui il personale navigante della compagnia, dimostrando grande impegno e professionalità, ha volato al limite delle ore consentite dalla normativa, i lavoratori della compagnia spagnola hanno appreso dell’apertura, da parte di Vueling, di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti nella base di Roma Fiumicino”.

“Chiediamo alla compagnia un confronto costruttivo e trasparente con le organizzazioni realmente rappresentative dei lavoratori della compagnia al fine di evitare licenziamenti e trovare soluzioni che tutelino i naviganti del gruppo basati in Italia. È inoltre necessario affrontare con urgenza questioni non più differibili come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità, ad esempio l’esonero del lavoro notturno per le madri con figli piccoli”.

Sciopero camionisti 3 ottobre 2022

Due giorni dopo, lunedì 3 ottobre, sarà la volta del trasporto merci. In questo caso la mobilitazione riguarderà il personale viaggiante su mezzi pesanti delle aziende del settore trasporto merci, logistica e spedizione. Anche in questo caso lo sciopero durerà 24 ore.

Il 21 ottobre nuovo stato di agitazione nel comparto aereo

Quello del 1 ottobre non sarà l’unico stato di agitazione che interesserà il comparto aereo. Per la giornata del 21 infatti diverse mobilitazioni riguarderanno il personale di alcune società del settore in diverse zone di Italia, come Roma, Milano e altre località (qui i dettagli). La durata in questo caso varia dalle 24 ore, alle 12, fino ad arrivare ad 8 e 4 a seconda dell’aeroporto.