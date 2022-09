Sciopero aerei 1 ottobre 2022: stop ai voli di Ryanair e Vueling, gli orari garantiti

Sarà un sabato nero per i pendolari, per tutti quelli che hanno già prenotato un volo di andata o di ritorno. Per tutti quei viaggiatori che, invece, dovranno fare i conti con uno sciopero aereo e con cancellazioni e disagi perché i lavoratori di Ryanair e Vueling hanno deciso, ancora una volta, di incrociare le braccia. E protestare.

Quanto durerà lo sciopero aereo del 1 1 ottobre

“Sabato 1 ottobre nel trasporto aereo si fermeranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Vueling” – hanno spiegato, tramite comunicato stampa, Filt-Cgil e Uiltrasporti. Ryanair si fermerà per ben 24 ore, mentre Vueling incrocerà le braccia dalle 13 alle 17.

Le motivazioni

“Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno e 17 luglio – spiegano le due organizzazioni sindacali – non è ancora stato aperto un confronto sulle reali problematiche che ormai da mesi affliggono il personale navigante Ryanair, Malta Air e CrewLink. I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”. “La mobilitazione del primo ottobre – proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti – riguarderà questa volta anche piloti e assistenti di volo di Vueling, compagnia del gruppo IAG (che include anche British Airways e Iberia). Infatti, dopo un’estate in cui il personale navigante della compagnia, dimostrando grande impegno e professionalità, ha volato al limite delle ore consentite dalla normativa, i lavoratori della compagnia spagnola hanno appreso dell’apertura, da parte di Vueling, di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti nella base di Roma Fiumicino. Chiediamo alla compagnia un confronto costruttivo e trasparente con le organizzazioni realmente rappresentative dei lavoratori della compagnia al fine di evitare licenziamenti e trovare soluzioni che tutelino i naviganti del gruppo basati in Italia. È inoltre necessario affrontare con urgenza – affermano infine le due organizzazioni sindacali – questioni non più differibili come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità, ad esempio l’esonero del lavoro notturno per le madri con figli piccoli”.

Gli aerei garantiti

Come spiega l’Enac, infatti, durante gli scioperi, proprio come accade per i treni, ci sono fasce orarie di tutela. Che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21: in questi orari i ‘voli devono essere comunque effettuati’. Tutte le informazioni, però, si possono richiedere alla compagnia aerea di riferimento o consultando il sito ufficiale.