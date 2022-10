Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 21 ottobre 2022: le linee a rischio e gli orari

Sciopero Trasporti. Incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, i lavoratori iscritti al sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl per lo sciopero previsto per la giornata di domani, venerdì 21 ottobre. Bene sottolineare sin da subito che lo sciopero non riguarderà i dipendenti e i mezzi Atac (servizio metro, bus e tram), il cui servizio invece verrà garantito regolarmente.

Sciopero mezzi a Roma domani: situazione e linee a rischio

Ci saranno agitazioni anche per la società di trasporto pubblico Cotral, per la quale lo sciopero è stato indetto direttamente dal sindacato autotranvieri, Faisa Cisal – a riportarlo è stato Romamobilità.it. Per il caso in questione, allora, potrebbero esserci degli stop ella fascia quotidiana 8.30 – 17 e dalle 20 fino a fine servizio, e riguarderanno di conseguenza gli autobus extraurbani così come il trasporto su ferrovie Metromare (ex Roma-Lido), inclusa la Roma-Civitacastellana-Viterbo. Gli scioperi, come anticipato, non riguarderanno i mezzi della compagnia Atac e nemmeno le linee gestite da Trenitalia tra Roma e provincia.

Le linee a rischio nel dettaglio

Scendendo nel dettaglio, per quanto concerne lo sciopero Tpl indetto dal sindacato Usb, le motivazioni sono da individuare nei continui ritardi nei versamenti degli stipendi, cosa a cui non vogliono sottostare i dipendenti, oltre ai ritardi che interessano spesso le manutenzioni delle vetture e le organizzazione dei turni di lavoro. Seguendo il comunicato di Romamobilità.it ecco allora che le linee a rischio sciopero per la giornata di domani saranno: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.