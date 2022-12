Roma, arrivano 32 campane per i rifiuti. Per il Giubileo, obiettivo altre 9.000

Nuova campane per i rifiuti all’interno di Roma Capitale. Oggi sono stati posizionati i primi 32 cassonetti, ma per il Giubileo il sindaco Roberto Gualtieri punta a posizionarne altri 9mila in giro per la Città capitolina. Le attuali campane dei rifiuti sono moderne: più grandi, più resistenti, più smart e anche con l’allarme anti-topo. Ama ha cominciato dal quartiere Afrino, posizionando i nuovi cassonetti tra viale Libia, piazza Gimma e viale Eritrea.

I nuovi cassonetti dei rifiuti in giro per Roma

Le installazioni sono iniziate questa mattina, martedì 2 dicembre 2022, e arriveranno a 32 unità nel giro di pochi giorni. A inaugurare i nuovi cassonetti, sono stati il sindaco capitolino Roberto Gualtieri, l’assessora ai Rifiuti Sabina Alfonsi e la Presidente del II Municipio capitolino, Francesca Del Bello. Il Campidoglio aveva annunciato queste installazioni già nel mese di giugno 2022, lanciando un bando proprio per l’installazione di nuovi cassonetti in giro per la Città Eterna.

Questo, un bando che però non chiariva tanti aspetti: infatti, ai cittadini era visibile solo il funzionamento delle nuove campane dei rifiuti e quali zone avrebbero interessato. Di altro, non si conosceva nulla. Neanche i Municipi, i principali fruitori dei nuovi raccoglitori della spazzatura romana. Oggi sono stati inseriti nello spartitraffico della principale strada del quartiere Africano: campane per la carta, la plastica, l’indifferenziato e l’umido. I contenitori sono molto grandi, con grandi scritte e colori sgargianti, in grado di ospitare fino a 3.700 litri di materiali.

I nuovi cassonetti: più semplice svuotarli

I nuovi cassonetti della Capitale, imporranno anche un aggiornamento nelle pratiche di svuotamento. Sarà più semplice e sicuro svuotarli, con un’operazione che richiederà massimo un operaio all’opera, invece dei tre canonici con il vecchio modello di campane dei rifiuti. Una situazione che sicuramente porterà benefici sul piano del traffico, considerato come non si avranno più, nell’immediato futuro, lunghe congestioni di automobili durante lo svuotamento dei cassonetti.