Fiumicino, liquami maleodoranti fuoriescono dai tombini di Palidoro

Ancora fenomeni di degrado nel comune di Fiumicino. Dopo i rifiuti accatastati nell’acqua della Darsena, oggi l’attenzione ai tombini situati nella frazione cittadina di Palidoro. Qui, da diversi giorni fuoriescono liquami e cattivi odori dalle caditoie, rendendo la situazione totalmente insostenibile per i residenti del quartiere. Intere macchie d’acqua puzzolente stanno invadendo le strade, in una situazione pericolosa soprattutto sul piano igienico e sanitario.

I tombini sputano liquami a Fiumicino

A Palidoro si può parlare tranquillamente di situazione terribile. Forse per la mancanza di manutenzione ordinaria delle caditoie o eventuali allacci abusivi alla rete fognaria, i tombini da diversi mesi spuntano melma di colore marrone. La cosa che preoccupa i cittadini, è come tali materiali provengano dalla fogna del quartiere situato nel territorio fiumicinese, in una condizione che rende intuibile cosa i tombini sputino attualmente sul manto stradale.

In una situazione da piena emergenza igienica, lascia profonde perplessità quello che testimoniano i cittadini della zona. La melma che si sta accumulando sulle strade locali, sta formando dei veri e propri laghetti di acqua fognaria, con i liquidi di colore marrone e con tali sostanze che creano dei piccoli torrenti che si estendono in prossimità delle varie caditoie presenti in questa zona. Una situazione indecorosa soprattutto per la dignità dei residenti, che devono sorbirsi da tempo questo spettacolo terribile.

Paolo Sbraccia, referente territoriale del gruppo “Crescere Insieme”, ci racconta: “Liquami maleodoranti, cartacce, esche per i topi: la circoscrizione di Palidoro versa in queste condizioni da tanto, forse anche troppo, tempo. Da qui, inoltre, parte la fognatura comunale, ma dai tombini fuoriescono i liquami come un fiume d’acqua che finisce nelle caditoie, per poi riversarsi nel Rio Palidoro. E come se non bastasse, questi liquami formano dei veri e propri stagni d’acqua, che allagano tutta la strada. Sono mesi che segnaliamo questo degrado a chi di dovere, ma l’incuria sembra sempre regnare sovrana: nessuno se ne occupa e noi residenti siamo costretti a convivere con questo scempio. Chiediamo, ancora una volta, un intervento imminente per risistemare la situazione.”.