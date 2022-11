Mercato dei presepi di San Gregorio Armeno a Fiumicino: date, orari ed eventi in programma

Una sorpresa che rimarrà certamente impressa nella memoria di coloro che ne fruiranno: quest’anno per chi si troverà nei pressi del Parco Commerciale Da Vinci, ci sarà una riproduzione di via San Gregorio Armeno, la strada del centro storico di Napoli, il celebre passo reso tale dalle botteghe artigiane dei presepi, da sempre tappa fissa di cittadini e turisti soprattutto nel periodo delle feste di Natale. Da poco inscenata, e presente fino all’8 gennaio 2023, la magica atmosfera di questo luogo incantato partenopeo si potrà rivivere anche a Fiumicino, precisamente nell’area parcheggio del Da Vinci, con tanto di esposizione vendita dei veri presepi napoletani.

Mercatini di Natale 2022 in Italia: quelli da visitare, da Bolzano a Salerno

San Gregorio Armeno a Fiumicino: il mercato dei presepi

Una bella notizia no? Proprio nel Parco Commerciale Da Vinci, arriva per la prima volta direttamente dalla città di Napoli un evento assoluto nella sua unicità: la mostra delle botteghe di presepi di San Gregorio Armeno, la quale sarà allestita, come già anticipato, per ospitare le grandi e storiche famiglie di artigiani partenopei. I grandi esponenti di questa annuale tradizione artistica hanno risposto all’appello, ed eccoli già presenti in loco con le loro formidabili esposizioni. Ad essere presenti, con le loro installazioni artistiche, saranno i Fratelli Capuano della Bottega Capuano, la Cosmos delle Sorelle D’Alessandro, la bottega D’Auria e De Rosa, ma anche Piezzo, Maddaloni, Limatola, Buonincontro, Sciu’scià, Pardo e Antonella Cucarano.

Le installazioni e come raggiungerle

Come fare per incontrarli? Molto semplice: basterà giungere al parcheggio del “Da Vinci”, parcheggiare comodamente la propria auto ed entrare nel mercatino delle esposizioni, dove non sarà difficile immaginare di trovarsi proprio nella città di Napoli e le sue formidabili bancarelle. Non solamente i personaggi della Sacra famiglia, ma nei presepi esposti, come da tradizione, anche i volti più noti dal mondo dello spettacolo o dello star system calcistico. Insomma, non volgiamo anticiparvi più nulla, dovete solamente andare e ammirare con i vostri occhi.