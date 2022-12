Covid, oggi nel Lazio 2.755 nuovi casi positivi e 6 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Anche oggi, venerdì 2 dicembre, arriva puntuale come sempre il bollettino aggiornato sulla pandemia nel nostro territorio, con i numeri ufficiali direttamente dai diversi distretti a cui fanno riferimento le Asl. Il monitoraggio sui casi continua, nonostante i numeri siano generalmente sotto controllo e la pandemia stia progressivamente scivolando vero la fine. Una fine che arriverà solamente con l’endemizzazione del patogeno, come già avvertivano da diversi mesi gli esperti del settore. Fare in modo cioè che il nostro sistema immunitario impari a convivere con il virus, perché non sparirà non tutto, almeno non a breve. Grazie al monitoraggio e all’azione di copertura dei vaccini, sarà possibile uscirne definitivamente. Intanto, il peggio sembra essere passato, e tutte le restrizioni sono cadute.

Covid, salgono i casi in Italia. L’allarme dei pediatri: ‘Mascherine a scuola, vacciniamo i bambini’

I numeri del Covid nel dettaglio dalle Asl sul territorio

Ecco i numeri ufficiali nel dettaglio, erogati direttamente dalle Asl che si occupano dei rispettivi distretti e circoscrizioni territoriali: