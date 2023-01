Dragona, investe una ragazza e fugge. Il papà: ‘Aiutatemi, cerco testimoni’

Una ragazza è stata investita ieri sera nel quartiere di Dragona, nel X Municipio di Roma Capitale, mentre era intenta ad attraversare la strada. Probabilmente a colpirla non è stato un automobilista responsabile e di buon cuore, ma bensì un pirata della strada. Chiunque fosse al volanti, infatti, vedendo la persona investita a terra, invece di fermarsi ha pensato bene di scappare a tutta velocità, nonostante l’auto avesse perso dei pezzi nell’impatto.

Ragazza investita a Dragona, il papà: “Aiutatemi a rintracciare il pirata”

Secondo il racconto del papà della ragazza, il signor Gianfranco Barretta, l’incidente occorso alla figlia sarebbe avvenuto dopo cena verso le ore 21.30. La giovane, infatti, era impegnata ad attraversare la via dei Romagnoli, all’altezza del Parco Vittime del Femminicidio. Una volta investita, la ragazza avrebbe trovato il soccorso solo dei testimoni all’incidente, con l’automobile che l’ha investita che a tutto gas ha fatto sparire le proprie tracce.

Sul gruppo Facebook “Sei di Dragona se…”, il signor Gianfranco Barretta scrive in merito e lancia un appello per ritrovare il pirata della strada: “Ieri sera il 29 gennaio alle ore 21:30 circa mia figlia veniva investita sulle strisce in viale dei Romagnoli nei pressi del parco all’ingresso di via Donati. Purtroppo la macchina non si è fermata e quindi stiamo cercando qualcuno che abbia visto qualcosa che possa farci risalire alla persona (se così si può chiamare) che ha investito mia figlia. Ovviamente può chiamarmi quando vuole a questo numero 3801808699. Fortunatamente esistono ancora persone con un cuore che batte che si sono fermati a dare il primo soccorso a mia figlia che oltre a dirglielo di persona gli diciamo un GRAZIE enorme con cuore sincero. Al momento abbiamo con noi solo alcuni pezzi dell’auto coinvolta ma che a breve verranno visionate dagli esperti per cercare di risalire all’auto e al proprietario”.