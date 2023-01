Paura a Roma, il treno investe una persona tra Termini e Tuscolana. Circolazione sospesa

Oggi, lunedì 23 gennaio 2023, la circolazione è sospesa per accertamenti sulla linea a seguito dell’investimento non mortale di una persona tra Roma Termini e Roma Tuscolana. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, come avvertono anche dalle piattaforme ufficiali di Trenitalia, così come i Regionali possono subire delle variazioni di percorso. Qule che è certo, è che la tratta interessata è al momento sospesa, perché le autorità dovranno svolgere i rilievi necessari per meglio comprendere la dinamica e le modalità dell’incidente accaduto nell’ultima ora.

Ultimo aggiornamento viabilità da Trenitalia