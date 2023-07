Emergenza rifiuti a Roma, Ama resta senza mezzi: ne cerca 40, ma ne trova 21

Siamo alle solite. Con l’arrivo dell’estate a Roma è emergenza rifiuti permanente, a prescindere dal colore dell’amministrazione. Il prezzo più salato, da ormai diversi giorni, lo paga il quadrante est della Capitale. Per questo Ama si è messa a cercare altri camion. Come? Dai privati e in affitto, non c’è scelta. Si viaggia su mere stime: secondo il Sindaco entro la prossima settimana Ama riuscirà ad avere a disposizione ulteriori 21 mezzi. Quattordici di questi in grado di caricare i rifiuti provenienti dagli squaletti posteriormente e altri sette a caricamento laterale.

Il primo cittadino a inizio settimana aveva promesso quaranta nuovi mezzi, ma ne otterrà forse la metà. C’è sempre la speranza che qualche privato colga la palla al balzo e tolga all’amministrazione le castagne dal fuoco. Dopodiché è questo il nocciolo della questione. La città è nuovamente inondata dai rifiuti per la carenza di mezzi di trasporto in carico alla municipalizzata e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti; miasmi insopportabili quasi ovunque a causa dei sacchi dell’umido attorno ai cassonetti e sui marciapiedi.

La riorganizzazione interna ad Ama

Per questa situazione, a questo punto di matrice sanitaria, si è mobilitato anche l’Ordine dei Medici. Una criticità figlia della necessaria riorganizzazione interna rispetto all’area della manutenzione che, fino a poco tempo fa, dipendeva da un dirigente licenziato ed accusato di aver truffato la municipalizzata dei rifiuti. Come se non bastasse a peggiorare la situazione ci si sono messi anche i giudici del Tar che hanno annullato la gara per l’acquisto di nuovi camion del 2019 pubblicata dalla giunta Raggi. Dal canto suo Gualtieri sull’emergenza rifiuti non si è risparmiato in spiegazioni, annunci e promesse, a questo punto disattese. Pochi giorni fa, durante la trasmissione Agorà, il primo cittadino ha dichiarato che per ottenere in fretta nuovi mezzi sarebbe disposto anche a usare i poteri da commissario di governo se fosse necessario. Purtroppo però, ancora una volta, il problema si è sedimentato e rimane.