Emergenza rifiuti a Roma, AMA sparita a Talenti: cittadini sul piede di guerra

Prosegue la condizione di emergenza rifiuti in alcuni quadranti di Roma. Oggi ci spostiamo nella zona Nord della Capitale, precisamente a Talenti. In questo quartiere, almeno sentendo le molteplici segnalazioni dei cittadini, i rifiuti stanno invadendo le strade locali. Ma non solo. I cittadini, inoltre, non vedono passare gli operatori di AMA per la zona, che ormai pullula di rifiuti nonostante il puntuale pagamento delle tasse sulla spazzatura.

Emergenza rifiuti a Talenti, residenti: “Qui non si vede un operatore AMA”

Fanno riflettere le testimonianze dei cittadini, che denunciano una situazione di gravissimo degrado in questa parte della Città a Roma Nord. Non solo l’ammassarsi di spazzatura lungo la strada, ma anche un’assenza anomala degli operatori AMA da questo quadrante cittadino. Il signor Matteo racconta: “Segnalo montagne di spazzatura in Via Emilio Praga, Via Isidoro del lungo, Via Jacopone da Todi.

Vi ricordo che la raccolta rifiuti rientra tra i pubblici servizi essenziali e l’interruzione del servizio integra reato a norma dell’art 331 codice penale, procedibile d’ufficio”.

Un altro residente spiega: “La situazione dei rifiuti nel quadrante Talenti è in alcune strade assolutamente fuori controllo. Addirittura, alcuni cittadini stanno raccogliendo firme sotto forma di petizione nei confronti del Comune, con una ipotesi di class action per richiedere la TARI per mancato servizio (come nel caso di Settebagni). Moltissimi cittadini hanno fatto segnalazioni ripetute ed hanno fatto PEC e segnalazioni alle autorità competenti, al Sindaco , all’Assessore all’Ambiente, ad AMA e al servizio d’igiene. Venrdì 20 gennaio, il servizio d’igiene della Asl Roma 1 ha fatto un sopralluogo a via Isidoro del Lungo, dove i cittadini che abitano al piano terra vedono solo spazzatura dalle sue finestre”.

Un’altra testimonianza racconta: “Sono qui per segnalare la grave situazione dal punto di vista di raccolta rifiuti e pulizia strade in alcune zone del quartiere Talenti (Monte Sacro Alto). Ho più volte segnalato tale circostanza agli Assessori Zocchi e Alfonsi, nonché al Presidente Paolo Emilio Marchionne. Devo però constatare che, nonostante brevi periodi di raccolta regolare, la normalità vede cassonetti stracolmi e rifiuti a terra. Rilevo inoltre che la pulizia stradale non viene mai effettuata. Le criticità legate ai cassonetti interessano sia i rifiuti indifferenziati che la raccolta di plastica e carta. Le maggiori criticità sono state riscontrate dallo scrivente nelle seguenti vie:

Via Isidoro del Lungo;

Via Grazia Deledda;

Via Jacopone da Todi;

Via Francesco d’Ovidio (a partire dal civico 80);

Via Emilio Praga”.

Emergenza rifiuti a Roma, Marziali: “Il Comune s’interessi al problema di Talenti”

A commentare le dure condizioni del territorio di Talenti, è la consigliera Marta Marziali, Capogruppo di Italia Viva in III Municipio di Roma Capitale: “I cittadini di questo quadrante mi hanno più volte inviato segnalazioni sullo stato di degrado delle condizioni igieniche di alcune strade di Talenti. Come medico non posso non sottolineare che se l’ufficio di Igiene ha messo nero su bianco la gravità della situazione il Comune deve attivarsi e prendere carico questo settore con maggiore solerzia”.

Prosegue la Marziali: “Io comprendo che fino a quando Roma non avrà un Termovalorizzatore, che la nostra formazione politica auspica sin dal primo giorno, non si possa realizzare una seria pulizia della città ma non possiamo arrivare a tali situazioni di degrado. Auspico che il Sindaco e l’assessore Alfonsi prendano in mano questa segnalazione della ASL e comprendano che la vita delle persone sono ormai ridotte a condizioni al limite della decenza“.