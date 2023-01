Emergenza rifiuti a Roma: residenti costretti a pulirsi Torrenova

La situazione dei rifiuti a Roma, soprattutto dopo queste feste natalizie, è uscita fuori da ogni controllo. A Terranova, quartiere confinante tra il VI e il VII Municipio, il servizio di pulizia dell’AMA sembra essersi dileguato. Infatti, sentendo le testimonianze dei residenti, già da prima delle festività natalizie non si vedono più operatori ecologici per le strade della zona, nè per lo spazzamento e tantomeno la raccolta rifiuti. Compiti, che per buon cuore, hanno preso da qualche giorno gli stessi abitanti, che armati di scope stanno provando almeno a garantire lo spazzamento lungo le strade.

I residenti di Roma costretti a pulirsi le strade da soli

Abbiamo visto come Ama abbia passato un 2022 nero. Una situazione che non ha esentato il quartiere di Torrenova, zona romana che sorge lungo la via Casilina e dista un palmo di mano dall’ateneo di Tor Vergata. Ebbene, nonostante affacci anche sulla linea della Metro C, questo quadrante di Roma Est vede totalmente il servizio di decoro pubblico assente. Una situazione che ha spinto gli stessi residenti a scendere in campo, per provare, nel miglior modo possibile, a tenere in maniera dignitosa il proprio quartiere.

Alessandro, un residente della zona, contattandoci ci racconta: “Viviamo una situazione di grande criticità. Su via Poseidone non si vede mai un mezzo Ama. Addirittura, questa strada non vede una pulizia, con spazzamento e lavaggio, dall’inizio della pandemia di Covid-19, ovvero i primi mesi del 2020. Eppure questa è una zona scolastica, dove tanti ragazzi non vorrebbero andare a scuola attraversando marciapiedi pieni d’immondizia”.

Prosegue il residente: “Abbiamo dovuto fare di necessità, virtù. Con azioni di gruppo, insieme a diversi residenti cerchiamo di pulire la strada nei fine settimana. Ovvio, non possiamo sostituire Ama nella raccolta dei rifiuti dai secchi. Per ora, proviamo a tamponare sulle attività di spazzamento, muniti di scope, guanti e giubbetti per evitare infortuni. Lo facciamo perchè ci teniamo a questo quartiere e soprattutto ai nostri figli, ma questa è una situazione che si deve assolutamente risolvere”.